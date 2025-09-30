Ученые назвали признаки, которые могут сигнализировать о том, что у вас будет инфаркт в будущем

Боль в сердце / © Credits

Ученые выяснили, что у людей, перенесших инфаркт или инсульт, были эти симптомы за годы до появления болезни. Однако эти сигналы часто оставались нераспознанными или игнорировались.

Ученые из Чикаго (США) и Сеула (Южная Корея) провели масштабное исследование, проанализировав медицинские данные более 9,3 миллионов взрослых.

Благодаря регулярным медицинским осмотрам, длившимся два десятилетия, исследователи фиксировали основные показатели здоровья участников: артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы и историю курения.

Сравнив эти записи с более поздними диагнозами инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, ученые обнаружили впечатляющие результаты:

более 99% людей, у которых развились сердечно-сосудистые заболевания, имели по крайней мере один фактор риска за годы до происшествия;

более 93% имели два или более таких факторов.

К основным предупредительным сигналам относятся высокое кровяное давление, повышенный уровень сахара (или диагноз — сахарный диабет), высокий уровень холестерина. Кроме того, повышает риск развития болезней у человека, употребления табака.

Даже среди молодых женщин, обычно считающихся группой с низким риском, более 95% имели по крайней мере один тревожный сигнал до того, как пережили инсульт или сердечную недостаточность.

«Эти результаты очень убедительно доказывают, что влияние одного или нескольких неоптимальных факторов риска перед сердечно-сосудистыми проблемами наблюдается почти в 100% случаев», — подчеркнул старший автор исследования доктор Филипп Гринленд, профессор кардиологии.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти в мире, унося ежегодно около 18 миллионов жизней.

Кардиологи обвиняют в этой тенденции ожирение, диабет 2 типа, высокое давление и неправильное питание, все чаще встречающиеся в молодом возрасте.

Врачи предупреждают, что молодых пациентов часто недоследуют, поскольку сердечные проблемы ошибочно считаются «возрастными».

Это приводит к утрате возможностей для раннего вмешательства. Хотя повышенное давление, холестерин и сахар часто можно контролировать изменением образа жизни (диета, спорт) или лекарством, многие люди об этих проблемах просто не знают.

Ранее учёные нашли способ, как полностью вылечить последствия инсульта. Исследователи рассматривают несколько ключевых направлений, которые могут привести к действительно эффективной терапии, а именно:

стволовые клетки и биоинженерия;

наночастицы для таргетированной доставки.

