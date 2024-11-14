Ученые назвали продукт, который может стать причиной инфаркта, особенно у женщин

Для мужчин продукт считается более безопасным, потому что хорошо усваивается организмом.

Рассказываем, почему нельзя злоупотреблять молоком, особенно женщинам.

Как молоко влияет на здоровье сердца: исследование ученых

Ученые из Швеции провели исследование и доказали, что коровье молоко повышает риск ишемической болезни сердца в разы.

Все дело в том, что продукт содержит лактозу, которая может стать причиной воспаления, разрушающего клетки организма. Эксперты объясняют, что риск касается в большинстве случаев женщин, поэтому им не рекомендовано употреблять молоко в больших количествах. Мужчин это не касается, так как лактоза в их организме усваивается гораздо лучше.

Ученые предупреждают, что даже 250-300 граммов молока в день могут стать причиной инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. Участницы эксперимента употребляли от 200 до 800 граммов молока каждый день в течение месяца. Ученые сделали анализы женщинам ы выявили, что риски заболывания сердцы увеличились у них на 25%.

Однако медики не рекомендуют полностью отказываться от молока и молочных продуктов, ведь оно очень полезно для здоровья всех систем организма.

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