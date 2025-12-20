Ученые назвали продукт, который может уменьшить риск деменции

Сыр / © Pixabay

Шведские ученые зафиксировали связь между регулярным потреблением жирного сыра и более низким риском развития деменции. По результатам долгосрочного исследования, люди, которые ежедневно съедали не менее 50 граммов сыра с содержанием жира более 20%, реже сталкивались с когнитивными нарушениями в старшем возрасте.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследование длилось около 25 лет и охватило 27 670 взрослых жителей Швеции. В течение этого периода деменцию диагностировали у 3208 участников. Анализ показал, что среди тех, кто регулярно потреблял жирные сыры — в частности бри, гауду, чеддер, пармезан, грюер или моцареллу, — деменция развивалась примерно в 10% случаев. Для сравнения, среди людей с низким потреблением сыра (менее 15 граммов в день) этот показатель составлял около 13%.

После учета возраста, пола, уровня образования и общего пищевого рациона ученые пришли к выводу, что высокое потребление жирного сыра ассоциируется со снижением риска деменции по всем причинам на 13%. В то же время подобного эффекта не обнаружили для обезжиренных сыров, молока, йогурта, кефира или сливок. Данные по сливочному маслу оказались неоднозначными — его чрезмерное потребление может даже повышать риск болезни Альцгеймера.

Авторы работы отмечают, что полученные результаты противоречат давним представлениям о вреде жирных молочных продуктов для здоровья мозга, однако подчеркивают: механизмы этой связи пока остаются непонятными и требуют дополнительных исследований.

Независимые эксперты предостерегают от поспешных выводов. Одним из главных ограничений исследования является то, что пищевые привычки участников фиксировали только в начале наблюдений, тогда как за четверть века рацион и образ жизни могли существенно измениться. Специалисты подчеркивают: рассчитывать на один продукт как на средство профилактики деменции не стоит — ключевую роль играет общий стиль жизни и сбалансированное питание.

