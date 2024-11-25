Ученые назвали продукт, который спасает пожилых людей от деменции и преждевременной смерти

Если человек пожилого возраста будет употреблять 30 граммов орехов каждый день, он сможет избавиться от рисков появления деменции, болезней сердца и сосудов, защититься от преждевременной смерти.

Как орехи помогают от деменции, заболеваний сердца и сосудов: исследование ученых

Австралийские ученые доказали, что ежедневное употребление орехов спасает пожилых людей от преждевременной смерти, заболеваний сердца и мозга.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие сто тысяч австралийцев, которым было 70 лет и старше. В ходе исследования было обнаружено, что участники, которые ели хотя бы горсть орехов ежедневно, на 25% реже страдали от риска появления деменции, развития сердечных заболеваний или преждевременной смерти по любым причинам.

Исследование подчеркивает пользу введения орехов в ежедневный рацион. Отмечается, что это может быть любой вид продукта – арахис, грецкие орехи, миндаль и т.д. Главное, что они содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, магний и белки. Эти полезные микроэлементы способствуют улучшению здоровья сердца и сосудов, снижению риска появления рака и улучшению когнитивных функций.

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