Ученые назвали продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет

Исследования американских ученых подтвердили влияние сахара на сокращение жизни человека.
Ученые Калифорнийского университета провели исследование и обнаружили, что употребление газированных напитков, содержащих много сахара, негативно влияет на теломеры – конечные участки хромосом, играющие определяющую роль в процессах старения всех систем организма. Ученые доказали, что снижение употребления продуктов с высоким содержанием сахара может продлить жизнь до 20 лет, результаты своего исследования они опубликовали в издании Circulation. Врачи также призывают не злоупотреблять сладостями и называют сахар "сладкой смертью". Рассказываем, к каким проблемам со здоровьем приводит чрезмерное употребление сахара.
Какой вред сахара для здоровья человека
- Провоцирует чрезмерную выработку дофамина. Ученые сравнивают сахар с наркотиком, поскольку резкий скачок глюкозы в мозге вызывает потребность в дополнительной дозе. Мозг перестает отличать реальную потребность в пище, поэтому людям постоянно хочется чего-нибудь сладкого, чтобы заглушить чувство голода и быстро поднять свое настроение. Если постоянно злоупотреблять сладостями, наш организм прекращает самостоятельно вырабатывать эндорфины. Тогда возникает раздражительность, перепады настроения, злость и трудности со сном, так как организму не хватает сахара для выработки "гормона счастья".
- Негативное влияние на все системы организма. Сахар провоцирует вымывание из организма витаминов группы В, из-за чего нарушается баланс фосфора и кальция и возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, печенью, почками и поджелудочной железой. Также сахар способен в разы снижать сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям, поэтому его называют "сладкой смертью".
- Сахар провоцирует воспаление. Избыток сахара в организме провоцирует воспалительные процессы, вызывающие головную боль, проблемы со сном, кожную сыпь и выпадение волос. Чтобы избавиться от этих проблем, врачи рекомендуют снизить его потребление.
- Снижает уровень энергии. На первый взгляд кажется, что пирожное или конфета может зарядить энергией, но такой эффект кратковременный.
- Набор излишних килограммов. Чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием сахара приводит к быстрому набору веса и накоплению жировой ткани в области живота. А ожирение может стать причиной проблем с сердцем, сосудами, печенью и появления онкологии.
- Развитие диабета ІІ типа. Чрезмерное употребление сахара приводит к болезни диабетом II типа. Это серьезное заболевание, требующее постоянного контроля уровня сахара в крови. Диабет может привести к повреждению нервной системы и проблемам с почками и зрением.
- Ускоряет старение кожи. Избыточный сахар может прикрепляться к белкам в кровотоке, из-за чего образуются вредные молекулы "AGE". А эти молекулы в свою очередь разрушают коллаген и эластин, поэтому кожа теряет свою упругость и появляются морщинки.
- Кариес. Сахар также является одной из главных причин появления кариеса. Бактерии, живущие во рту, питаются сахаром и производят кислоты, разрушающие зубную эмаль.
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