Ученые назвали продукты, провоцирующие развитие диабета и ожирение

На сегодняшний день ученые еще не изобрели лекарства от диабета, которые регулировали бы уровень сахара в крови. Диабет II типа – это одна из самых распространенных форм заболевания, поражающая более полумиллиона человек на планете. Научные исследования показали, что к 2050 году количество больных диабетом и ожирением может удвоиться. Поэтому ученые рекомендуют пересмотреть свое питание, чтобы не попасть в зону риска. Рассказываем, какие продукты провоцируют повышение сахара в крови, ожирение и разрушение сосудов.

Какие продукты нужно исключить из своего рациона, чтобы предотвратить развитие диабета и ожирение

Сладкие газированные напитки. Литр такого напитка в среднем содержит 12 чайных ложек сахара. При регулярном употреблении сладкой газировки возникает инсулиновая резистентность – состояние, когда клетки не реагируют на инсулин. Это, в свою очередь, становится причиной развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Литр такого напитка в среднем содержит 12 чайных ложек сахара. При регулярном употреблении сладкой газировки возникает инсулиновая резистентность – состояние, когда клетки не реагируют на инсулин. Это, в свою очередь, становится причиной развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Выпечка из белой муки. Хлеб, пирожные, разнообразные булочки обладают высоким гликемическим индексом, поэтому повышают сахар в крови в несколько раз. Такая пища при регулярном употреблении может стать причиной развития диабета, ожирения, тромбоза и проблем с сердцем.

Хлеб, пирожные, разнообразные булочки обладают высоким гликемическим индексом, поэтому повышают сахар в крови в несколько раз. Такая пища при регулярном употреблении может стать причиной развития диабета, ожирения, тромбоза и проблем с сердцем. Консервированные фрукты и соки. Эти виды продуктов также обладают высоким содержанием сахара, поэтому от них лучше отказаться.

Эти виды продуктов также обладают высоким содержанием сахара, поэтому от них лучше отказаться. Картофель и кукуруза содержат слишком много крахмала, после употребления этих овощей происходит стремительное повышение глюкозы в крови. Поэтому их следует комбинировать с белковыми продуктами – нежирным мясом, рыбой и морепродуктами.

содержат слишком много крахмала, после употребления этих овощей происходит стремительное повышение глюкозы в крови. Поэтому их следует комбинировать с белковыми продуктами – нежирным мясом, рыбой и морепродуктами. Красное необработанное мясо, сосиски, колбасы. Баранина, свинина, колбасные изделия богаты животными жирами, которые повышают уровень инсулина в крови. Такие продукты можно заменить мясом птицы и крольчатиной.

Баранина, свинина, колбасные изделия богаты животными жирами, которые повышают уровень инсулина в крови. Такие продукты можно заменить мясом птицы и крольчатиной. Готовые соусы. Все продукты, содержащие много консервантов и добавленных сахаров, считаются опасными для здоровья. Поэтому не стоит злоупотреблять кетчупом, соевым соусом и майонезом, лучше готовить такие продукты самостоятельно из натуральных ингредиентов.

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