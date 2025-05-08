Ученые назвали пять японских продуктов, обладающих антивозрастным эффектом

Эти пять продуктов повседневного рациона японцев способствуют сохранению молодости и поддержанию крепкого здоровья до глубокой старости.

Фиолетовый картофель. Эти яркие клубни содержат антиоксидантное соединение — антоциан, которое, по данным ученых, способно замедлять старение всех клеток организма. Антоцианы защищают клетки от влияния свободных радикалов и способствуют продлению их жизненного цикла.

Ферментированная соя включает изофлавоны — вещества, способные активировать ген долголетия FOXO3. Также этот продукт способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что прямо влияет на укрепление иммунной системы.

Морские водоросли, как и зеленый чай, содержат катехины и фукоиданы — соединения, стимулирующие естественную очистку организма, во время которого удаляются поврежденные части клеток. Это улучшает энергетический обмен и снижает воспалительные процессы в организме.

Куркума. В традиционной японской кухне эта специя используется не только как приправа, но и как основа для чая. Активный компонент специи — куркумин, активирует работу клеток, оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, поддерживая когнитивные и обменные функции в надлежащем состоянии до глубокой старости.