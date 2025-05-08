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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
471
Время на прочтение
1 мин

Ученые назвали пять японских продуктов, обладающих антивозрастным эффектом

Чтобы оставаться молодыми и активными, японцы добавляют в свой ежедневный рацион эту еду.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая японская еда обладает антивозрастным эффектом

Какая японская еда обладает антивозрастным эффектом / © Freepik

Эти пять продуктов повседневного рациона японцев способствуют сохранению молодости и поддержанию крепкого здоровья до глубокой старости.

Какие японские продукты обладают антивозрастным эффектом: исследование ученых

  • Фиолетовый картофель. Эти яркие клубни содержат антиоксидантное соединение — антоциан, которое, по данным ученых, способно замедлять старение всех клеток организма. Антоцианы защищают клетки от влияния свободных радикалов и способствуют продлению их жизненного цикла.

  • Ферментированная соя включает изофлавоны — вещества, способные активировать ген долголетия FOXO3. Также этот продукт способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что прямо влияет на укрепление иммунной системы.

  • Морские водоросли, как и зеленый чай, содержат катехины и фукоиданы — соединения, стимулирующие естественную очистку организма, во время которого удаляются поврежденные части клеток. Это улучшает энергетический обмен и снижает воспалительные процессы в организме.

  • Куркума. В традиционной японской кухне эта специя используется не только как приправа, но и как основа для чая. Активный компонент специи — куркумин, активирует работу клеток, оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, поддерживая когнитивные и обменные функции в надлежащем состоянии до глубокой старости.

  • Горькая дыня (гоя, мормодика). Этот продукт помогает нормализовать уровень сахара в крови и разгоняет обмен веществ. Также горькая дыня способствует метаболической «перезагрузке», омолаживая организм на клеточном уровне.

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Дата публикации
Количество просмотров
471
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