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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
31
Время на прочтение
2 мин

Ученые назвали самый главный витамин для людей за 50: замедляет старение и укрепляет кости

Ученые установили, какой витамин является ключевым для людей после 50. Он поддерживает иммунитет и снижает риск развития хронических заболеваний.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой витамин нужно употреблять людям за 50

Какой витамин нужно употреблять людям за 50 / © www.freepik.com/free-photo

После 50 лет организм нуждается в особом внимании и заботе, ведь именно в этот период замедляются все процессы и снижаются его защитные функции. И хотя все витамины важны для поддержания здоровья, ученые считают, что один из них играет ключевую роль в процессе здорового старения. Это витамин D. Рассказываем, ссылаясь на ресурс radioclub.uа, как витамин D влияет на организм, какова его польза.

Почему витамин D так важен

С возрастом изменяется как метаболизм, так и потребности организма в питательных веществах. По словам Кевина Кука, эксперта по вопросам долголетия и работы мозга из Флориды, витамин D является настоящим защитным «щитом» для здоровья человека, ведь помогает:

  • укрепить иммунитет;

  • сохранить здоровье костей;

  • уменьшить воспалительные процессы;

  • улучшить настроение и повысить уровень тестостерона.

Этот витамин можно получить из солнечного света, а также из продуктов, таких как жирная рыба — лосось, тунец, скумбрия, желтки, грибы и молочные продукты.

Что говорят исследования о пользе витамина D

В рамках четырехлетнего исследования ученые наблюдали более тысячи человек в возрасте от 50 лет. Часть из них ежедневно принимала по 2000 международных единиц витамина D3, другие — плацебо. Результаты эксперимента поразили: у участников, получавших витамин, замедлилось укорочение теломер — конечных участков хромосом, связанных со старением клеток. Другими словами, процесс старения у испытуемых замедлился на молекулярном уровне.

Как именно витамин D влияет на омоложение

Ученые считают, что положительный эффект связан с несколькими факторами:

  • Противовоспалительное действие. Витамин D снижает уровень воспаления в организме, ускоряющее старение.

  • Поддержка иммунной системы. Укрепляет защитные механизмы организма.

  • Защита митохондрий. Эти клеточные «электростанции» вырабатывают энергию. Витамин D поддерживает их работу, сохраняя силу, выносливость и ясность мышления.

  • Стимуляция глутатиона. Это главный антиоксидант в организме, защищающий клетки от повреждений, связанных с окислительным стрессом, способным запускать развитие многих болезней — от артрита до онкологии.

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Дата публикации
Количество просмотров
31
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