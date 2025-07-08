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Ученые назвали самый полезный хлеб, который нужно есть как можно чаще
Если вы считаете, что серый или цельнозерновой хлеб — это лучший выбор на каждый день, то у ученых есть совсем другие аргументы.
Какой хлеб самый полезный для ежедневного употребления
По выводам экспертов из Гарвардской школы здравоохранения, хлеб из пророщенного зерна, иногда его еще называют «живым» хлебом, самый полезный. Он производится не из муки, а из молотого пророщенного зерна пшеницы, ржи или ячменя. Такой хлеб имеет:
больше клетчатки и белка;
низкий гликемический индекс, что очень полезно для контроля уровня сахара в крови;
высокая концентрация витаминов группы B, минералов и антиоксидантов;
лучше усваивается желудочно-кишечным трактом.
Почему стоит есть именно пророщенный хлеб
Улучшает пищеварение. Благодаря высокому содержанию ферментов и клетчатки, такой хлеб стимулирует здоровую микрофлору кишечника.
Стабилизирует уровень сахара в крови. Из-за низкого гликемического индекса этот продукт подходит даже людям с предиабетом и инсулинорезистентностью.
Снижает холестерин. Регулярное употребление живого хлеба помогает снизить «плохой» холестерин в крови.
Долгое насыщение. Такой хлеб действительно насыщает, а не вызывает резкие скачки аппетита, как это бывает с белым хлебом.
Какой хлеб не стоит есть
Белый хлеб из муки высшего качества почти не содержит полезных веществ и быстро повышает уровень сахара в крови.
Хлеб с добавлением сахара, маргарина, консервантов может провоцировать воспаление, избыточный вес и нарушение обмена веществ.
Хлеб с карамелизированной корочкой часто содержит акриламид — вредное вещество, которое образуется при чрезмерном запекании.