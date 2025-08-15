Ученые назвали симптом, который появляется за 16 лет до деменции

Деменция / © pixabay.com

Исследователи установили, что первые признаки деменции могут проявляться задолго до того момента, когда врачи официально подтвердят болезнь. Одним из таких сигналов оказался повышенный уровень хронической боли.

Об этом пишут Новости Ю.

Старческое слабоумие, или деменция, — это неизлечимое расстройство работы мозга, постепенно лишающее человека памяти, способности мыслить и вести самостоятельную жизнь. С ростом продолжительности жизни количество людей, страдающих этой болезнью, ежегодно растет. Несмотря на это, ранние проявления часто остаются незамеченными — они путаются с естественными процессами старения.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Pain, показало, что специфический признак может возникать уже за 16 лет до установления диагноза. Ученые проанализировали данные более 9 тысяч добровольцев от 40 до 64 лет, за которыми наблюдали с 1991 года. Впоследствии у 567 участников развилось старческое слабоумие.

Анализ ответов показал, что задолго до диагноза эти люди чаще сообщали о повышенной или постоянной боли. По мнению исследователей, вероятно боль не является причиной развития деменции, а свидетельствует об изменениях в мозге, которые начинаются за десятилетия до появления заметных когнитивных проблем.

Эксперты отмечают, что даже при наличии этого симптома диагноз можно подтвердить только после комплексного медицинского обследования. Причин хронической боли может быть много, но ее систематическое возникновение следует обсудить с врачом, особенно у людей среднего и старшего возраста.

Раннее выявление таких признаков может помочь не только подготовиться к возможному развитию болезни, но и вовремя начать поддерживающее лечение, которое замедлит ее течение и улучшит качество жизни пациента.

Напомним, все больше научных исследований предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.