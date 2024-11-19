Ученые назвали условие, при котором можно сохранить память и ясный ум до глубокой старости

Чтобы замедлить снижение активности головного мозга, ухудшение памяти и когнитивных функций, ученые рекомендуют следующее.

Как сохранить память и ясный ум в пожилом возрасте: исследование ученых

Считается, что память способна развиваться до 25 лет. К 45 годам она находится в статическом состоянии, а затем начинает постепенно "угасать".

Оказалось, что постоянное обучение защищает от деменции и утраты памяти. Ученые из Великобритании и Финляндии провели исследование с участием 880 добровольцев. Ученые пришли к выводу, что обучение чему-то новому снижает риск появления деменции на 25%.

Эксперты отмечают, что это может быть любой вид умственной деятельности: чтение книг, прохождение курсов вязания или получение новой профессии. Главное, чтобы мозг постоянно получал новые знания, которые впоследствии переходили в навыки.

Однако нейрофизиологи подчеркивают, что потеря памяти – это хорошо, потому что имеет большой эволюционный смысл. Если бы человек хранил в мозгу все эпизоды своей жизни, то не смог бы использовать этот опыт себе во благо. Поэтому мозг систематизирует всю информацию, фильтрует и убирает ее подальше от сознания, чтобы человек мог при необходимости воспользоваться им как опытом.

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