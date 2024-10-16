Ученые назвали витамин, снижающий риск смерти почти на 60%: где его содержится больше всего

Чтобы прожить долгую жизнь, следует заботиться о своем питании, потому что именно пища обеспечивает наш организм необходимыми полезными веществами и витаминами.

Это витамин D, который очень необходим для нашего организма по нескольким причинам. Он помогает усваиваться кальцию, способствуя укреплению костной ткани, улучшает работу иммунной системы, снимает воспаление, предотвращает заболевания дыхательных путей. А еще ученые доказали, что уровень витамина D в организме человека оказывает прямое влияние на риск смертности. Получать этот целебный витамин можно несколькими путями – под солнечными лучами, из пищи или в виде добавок. Рассказываем, как витамин D влияет на долголетие и в каких продуктах его содержится больше всего.

Как витамин D снижает риск смертности: исследование ученых

Американские и европейские ученые провели исследование влияния витамина D на всеобщее здоровье и продолжительность жизни. В ходе исследований было учтено несколько показателей: возраст, пол, индекс массы тела, группа крови, наличие вредных привычек, уровень физической активности и наличие хронических заболеваний.

По выводам одного из экспериментов было установлено, что у людей с нормальным уровнем витамина D в организме риск смерти был на 57% ниже, чем у тех, кто имел дефицит этого витамина. Следует отметить, что испытуемыми были люди от 50 лет и старше, которые уже имели хронические возрастные болезни.

В каких продуктах содержится больше всего витамина D

Ученые представили список продуктов, в которых содержится больше всего витамина D.

Красное мясо и печень являются отличными источниками витамина D.

являются отличными источниками витамина D. Жирная рыба – тунец, лосось, сардина.

– тунец, лосось, сардина. Морепродукты – устрицы, креветки, мидии.

– устрицы, креветки, мидии. Желток яйца – также хороший источник витамина D.

– также хороший источник витамина D. Грибы – преимущественно лесные и шампиньоны.

– преимущественно лесные и шампиньоны. Молочные продукты – кисломолочный и твердый сыр, молоко, сливки.

– кисломолочный и твердый сыр, молоко, сливки. Соевое молоко и соевые продукты. Некоторые вегетарианские продукты, такие как соевое молоко, тофу и соевые продукты могут быть обогащены витамином D.

Если витамин D усваивается плохо, например из-за состояния здоровья, его можно получить из разнообразных биодобавок. В таком случае лучше обратиться за консультацией к врачам.

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