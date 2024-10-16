Ученые назвали витамин, снижающий риск смерти почти на 60%: где его содержится больше всего

Чтобы прожить долгую жизнь, следует заботиться о своем питании, потому что именно пища обеспечивает наш организм необходимыми полезными веществами и витаминами.
Это витамин D, который очень необходим для нашего организма по нескольким причинам. Он помогает усваиваться кальцию, способствуя укреплению костной ткани, улучшает работу иммунной системы, снимает воспаление, предотвращает заболевания дыхательных путей. А еще ученые доказали, что уровень витамина D в организме человека оказывает прямое влияние на риск смертности. Получать этот целебный витамин можно несколькими путями – под солнечными лучами, из пищи или в виде добавок. Рассказываем, как витамин D влияет на долголетие и в каких продуктах его содержится больше всего.
Как витамин D снижает риск смертности: исследование ученых
Американские и европейские ученые провели исследование влияния витамина D на всеобщее здоровье и продолжительность жизни. В ходе исследований было учтено несколько показателей: возраст, пол, индекс массы тела, группа крови, наличие вредных привычек, уровень физической активности и наличие хронических заболеваний.
По выводам одного из экспериментов было установлено, что у людей с нормальным уровнем витамина D в организме риск смерти был на 57% ниже, чем у тех, кто имел дефицит этого витамина. Следует отметить, что испытуемыми были люди от 50 лет и старше, которые уже имели хронические возрастные болезни.
В каких продуктах содержится больше всего витамина D
Ученые представили список продуктов, в которых содержится больше всего витамина D.
- Красное мясо и печень являются отличными источниками витамина D.
- Жирная рыба – тунец, лосось, сардина.
- Морепродукты – устрицы, креветки, мидии.
- Желток яйца – также хороший источник витамина D.
- Грибы – преимущественно лесные и шампиньоны.
- Молочные продукты – кисломолочный и твердый сыр, молоко, сливки.
- Соевое молоко и соевые продукты. Некоторые вегетарианские продукты, такие как соевое молоко, тофу и соевые продукты могут быть обогащены витамином D.
Если витамин D усваивается плохо, например из-за состояния здоровья, его можно получить из разнообразных биодобавок. В таком случае лучше обратиться за консультацией к врачам.
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