Ученые назвали вкусные сладости, которые могут продлить жизнь на 20 лет

Какие сладости продлевают жизнь / © www.freepik.com/free-photo

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Оказывается, сладости могут быть не только вкусными, но и очень полезными для здоровья человека. Существует один сладкий продукт, способный заметно продлить жизнь. Об этом пишет ресурс Strona Zdrowia.

Какие сладости помогают продлить жизнь на 20 лет: исследование ученых

Швейцарские исследователи из Международного института здоровья и долголетия (MIZD) поделились сенсационным открытием: регулярное употребление шоколада может увеличить продолжительность жизни на 20 лет.

В исследовании участвовали десять тысяч добровольцев. Эксперимент показал, что те испытуемые, которые ежедневно съедали хотя бы 50 граммов шоколада, имели лучшие показатели здоровья, хорошо справлялись со стрессом и старели заметно медленнее.

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Такой эффект учёные связывают с биологически активным веществом под названием theobrominum vitalis. Оно содержится исключительно в качественном черном шоколаде с высоким содержанием какао. Ученые отмечают, что черный шоколад непременно должен быть в списке суперфудов, ведь он имеет неоценимую пользу для здоровья.

Какая польза черного шоколада для здоровья

Ученые на основании эксперимента сделали следующие выводы. Любители черного шоколада меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и нейродегенеративными расстройствами. Сопротивляемость организма к возрастным изменениям у таких людей значительно выше, чем у тех, кто не ест черный шоколад.

Активное вещество — Theobrominum vitalis, которое содержится в шоколаде с высоким содержанием какао, обладает мощными антиоксидантными свойствами. Поэтому защищает клетки организма от разрушения, замедляя процессы старения. Также это антиоксидантное соединение способствует выработке эндорфинов — гормонов, улучшающих настроение и укрепляющих иммунитет.

Ученые отмечают, что самая большая польза для здоровья от шоколада с содержанием какао не менее 70%. Молочный и белый шоколад такими свойствами не обладают. Напротив, эти продукты практически не имеют пользы для здоровья, потому что содержат слишком много сахара.