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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Ученые назвали время, когда на самом деле нужно принимать душ: и это не утро

Немногие знают, однако есть лучшее время для этой водной процедуры.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда нужно принимать душ

Когда нужно принимать душ / © www.freepik.com/free-photo

Ученые определили время, когда нужно принимать душ, чтобы извлечь максимальную пользу от него и крепко заснуть, как пишет издание The Sun.

По словам экспертов, теплая вода перед сном поможет телу остыть. Поэтому душ следует принимать в течение 10-15 минут в час до того, как ложиться спать. Вот для чего это необходимо. По мере того как приближается время отхода ко сну, внутренняя температура тела естественным образом снижается, а температура кожи ног и рук, напротив, повышается. Принятие душа перед сном поможет избежать интенсивного выделения пота, что приводит к дискомфорту и снижает качество сна.

Специалисты добавляют, что тёплый душ перед сном помогает телу расслабиться и снимает эмоциональное напряжение. К тому же, ученые рекомендуют завершать процедуру обливанием прохладной водой. Это поможет восстановить дефицит дофамина — «гормона счастья», и избежать ночной тревожности.

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Дата публикации
Количество просмотров
41
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