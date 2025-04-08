Ученые обнаружили четыре ключевых продукта, которые могут помочь вам жить дольше

Диета

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На Земле расположены так называемые пять голубых зон, которые славятся самым здоровым населением, которое живет дольше всего. Речь идет об островах Окинави (Япония), Сардиния (Италия), Никоя (Коста-Рика), Икария (Греция) и городе Лома-Линда (США).

Хотя эти места известны своими долгожителями, вы можете внести изменения в свой образ жизни, которые помогут вам дожить до 100 лет, и для этого вам не обязательно переезжать в Японию. Ключевой частью жизни, влияющей на здоровье человека, является диета. Недавно опубликованные новые данные свидетельствуют о том, что есть две основные диеты, которые следует соблюдать людям, если они хотят снизить уровень смертности: планетарная здоровая диета и средиземноморская диета, передает Unilad.

Обе диеты содержат четыре конкретных продукта, которые мы должны употреблять в пищу.

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Что такое планетарная здоровая диета

Эта диета предполагает потребление 2500 калорий в день и сосредотачивается на высоком потреблении фруктов и овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и ненасыщенных масел; умеренном потреблении молочных продуктов, крахмалистых овощей, птицы и рыбы; и низком потреблении насыщенных жиров, красного мяса и добавленного сахара, объясняется в новом исследовании.

Что такое средиземноморская диета

Эта диета уже давно ассоциируется с многочисленными преимуществами для здоровья, в частности, потерей веса и снижением уровня сердечно-сосудистых заболеваний.

Знаменитая диета богата фруктами и овощами (сезонными), бобовыми, цельнозерновыми и орехами, с оливковым маслом как основным пищевым жиром, большим потреблением белого или нежирного мяса, чем красного или обработанного мяса, и умеренным потреблением молочных продуктов, рыбы и яиц.

Какие четыре продукта продлевают жизнь

Исследование показало, что некоторые компоненты планетарной здоровой диеты (фрукты, молочные продукты и ненасыщенные масла), а также орехи, являющиеся частью средиземноморской диеты, независимо друг от друга связаны с более низкой смертностью.

Низкое потребление выпечки и газированных напитков также оказалось связано с более низкой смертностью.

Говоря об этом, доктор Мерседес Сотос Прието, доцент кафедры гигиены окружающей среды в Автономном университете, отметила: «Более высокая приверженность обеим диетам была аналогично связана с более низкой смертностью от всех причин».

Как они пришли к такому выводу

Исследователи отслеживали потребление пищи более 11 000 взрослых людей, средний возраст которых составлял 47,5 лет, 52,2 процента из них были женщинами.

Затем им выставляли баллы на основе потребления ими 15 групп продуктов питания по шкале здоровой планетарной диеты и того, насколько тщательно они придерживались средиземноморской диеты.

За участниками наблюдали около 14,4 лет, в течение которых произошло 1157 смертей.

Исследователи пришли к выводу: «Более тщательное соблюдение планетарной здоровой и средиземноморской диеты также было связано с низшей смертностью от всех причин.

«Участники, находившиеся в верхней трети по уровню соблюдения планетарной здоровой диеты, имели на 22% меньший шанс умереть, чем те, кто находился в нижней трети».

В исследовании добавляется: «Что касается средиземноморской диеты, то участники, принадлежавшие к верхней трети, имели на 21% меньший шанс умереть, чем те, кто принадлежал к нижней трети».

Напомним, что нужно добавлять к кофе, чтобы не стареть.