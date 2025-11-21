Ученые обнаружили, что физические упражнения спасают от деменции: как это работает

Ходьба / © pixabay.com

Реклама

Десятилетия исследований подтверждают, что физическая активность является мощной защитой от когнитивного понижения, включая деменцию. Новое масштабное исследование, опубликованное в рамках Фремингемского исследования сердца (США), дало одни из самых четких ответов: активная жизнь после 45 лет значительно уменьшает риск деменции и этот эффект распространяется даже на людей с генетической предрасположенностью.

Об этом пишет Sciencealert.

Ключевые выводы исследования

Исследование базировалось на данных более 4290 участников когорты «Потомок» Фремингемского исследования, регулярно отчитывавшихся о своей физической активности, начиная с 1970-х годов.

Реклама

Активность в среднем и старшем возрасте является ключевой. Участники с высоким уровнем активности в среднем возрасте (45–64 года) и старшем возрасте (65+ лет) имели на 41–45% меньшую вероятность развития деменции, чем те, кто был наименее активным. Эта связь оставалась значимой даже после учета других факторов риска, таких как возраст, образование, высокое давление и диабет.

Исследователи изучили связь с аллелем APOE ε4 — известным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера. В среднем возрасте физическая активность снижала риск деменции только у лиц без этой генетической предрасположенности.

В старшем возрасте (65+) более высокая активность снижала риск деменции как у носителей, так и у тех, кто не имеет генетического фактора. По данным ученых, это свидетельствует о том, что активный образ жизни обеспечивает значимую защиту даже для генетически предрасположенных людей. Физическая активность в раннем взрослом возрасте (26–44 года) не продемонстрировала прямого влияния на риск развития деменции.

Как это работает?

Ученые давно знают, что физическая активность улучшает кровоток к мозгу, повышает нейропластичность и уменьшает хроническое воспаление процессы, защищающие от когнитивного снижения. Это исследование, отличающееся большой выборкой и долгосрочным наблюдением, придает новый уровень понимания того, когда само движение имеет наибольшее значение.

Реклама

Авторы исследования отмечают, что полученные выводы укрепляют сообщения для общественного здоровья: больше двигаться необходимо в любом возрасте, но наибольший защитный эффект обеспечивает активность, начатая или поддержанная в среднем и пожилом возрасте.

Также отмечается, что исследование имеет некоторые ограничения, в частности, самостоятельное оценивание участниками своей активности и преимущественно европейское происхождение когорты, что ограничивает обобщение результатов на более разнообразные группы населения.

Напомним, в обществе существует многомиллионная индустрия, сосредоточенная на поиске способов замедления старения, но, как оказалось, ключ к долголетию лежит в простых повседневных привычках.

Также сообщалось, что употребляя сыр хотя бы раз в неделю, можно заметно снизить вероятность развития серьезного заболевания, от которого, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдают более 50 миллионов человек в мире. К такому выводу недавно пришли японские исследователи.