Ученые обнаружили наследственную мутацию, что повышает риск рака в 25 раз

Авторы исследования считают, что результаты могут повлиять на подходы к раннему выявлению рака легких в будущем. / © Credits

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Ученые, исследовав генетические данные 3,3 млн человек Европы, обнаружили мутацию EGFR T790M, увеличивающую риск рака легких в 25 раз. У некурящих, в частности, риск возрастает в 62 раза. Это открытие поможет оценивать наследственный риск заболевания.

Об этом пишет Science.

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Редкая наследственная мутация имеет потенциал значительного увеличения риска развития рака легких, даже у тех, кто никогда не курил. К такому выводу пришли специалисты, изучив генетические данные более 3,3 миллиона человек европейского происхождения.

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В исследовании был проанализирован эффект наследственного варианта EGFR T790M, ассоциированного с аденокарциномой легких — наиболее распространенным типом рака легких. Выяснилось, что владельцы этой мутации имели около 25 раз более высокий риск заболевания по сравнению с лицами, не имеющими такой мутации.

Связь была особенно выраженной среди лиц, никогда не куривших: у них присутствие мутации коррелировало с примерно 62-кратным повышением риска рака легких. Для сравнения курение в исследовании было связано с увеличением риска примерно в 4 раза.

Авторы отмечают, что мутация сама по себе редко инициирует опухоль, однако в сочетании с другими изменениями в гене EGFR может способствовать развитию рака.

Исследователи акцентируют внимание на том, что большинство случаев рака легких все еще связано с курением, однако открытие наследственных факторов поможет более точно оценивать риск заболевания у лиц без этой привычки.

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Ранее сообщалось, что рак яичников относится к заболеваниям, которые на ранних этапах могут почти не давать характерные симптомы, а первые признаки легко спутать с обычными проблемами пищеварения или другими состояниями.

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