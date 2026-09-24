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Ученые обнаружили наследственную мутацию, что повышает риск рака в 25 раз
Исследователи изучали редкую мутацию T790M в гене EGFR. Оказалось, что у людей с этой мутацией был примерно в 25 раз больший риск развития рака легких по сравнению с теми, кто не имел этой мутации — независимо от того, курили они или нет.
Ученые, исследовав генетические данные 3,3 млн человек Европы, обнаружили мутацию EGFR T790M, увеличивающую риск рака легких в 25 раз. У некурящих, в частности, риск возрастает в 62 раза. Это открытие поможет оценивать наследственный риск заболевания.
Об этом пишет Science.
Редкая наследственная мутация имеет потенциал значительного увеличения риска развития рака легких, даже у тех, кто никогда не курил. К такому выводу пришли специалисты, изучив генетические данные более 3,3 миллиона человек европейского происхождения.
В исследовании был проанализирован эффект наследственного варианта EGFR T790M, ассоциированного с аденокарциномой легких — наиболее распространенным типом рака легких. Выяснилось, что владельцы этой мутации имели около 25 раз более высокий риск заболевания по сравнению с лицами, не имеющими такой мутации.
Связь была особенно выраженной среди лиц, никогда не куривших: у них присутствие мутации коррелировало с примерно 62-кратным повышением риска рака легких. Для сравнения курение в исследовании было связано с увеличением риска примерно в 4 раза.
Авторы отмечают, что мутация сама по себе редко инициирует опухоль, однако в сочетании с другими изменениями в гене EGFR может способствовать развитию рака.
Исследователи акцентируют внимание на том, что большинство случаев рака легких все еще связано с курением, однако открытие наследственных факторов поможет более точно оценивать риск заболевания у лиц без этой привычки.
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