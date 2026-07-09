Ученые обнаружили неожиданную пользу устриц: как деликатес влияет на здоровье

В чем польза устриц / © Unsplash

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Деликатес, который долго считавшийся только афродизиаком, может стать новым средством для поддержания здоровья пищеварительной системы. Ученые выяснили, что экстракт тихоокеанской устрицы способен подавлять воспалительные процессы в кишечнике и защищать его барьерную функцию.

Об этом пишет Daily Mail.

Устрицы могут подавлять воспаление в кишечнике

Хроническое воспаление лежит в основе многих опасных патологий, среди которых диабет 2-го типа, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также воспалительные заболевания кишечника. Часто причиной этого является синдром «протекающей кишки», при котором кишечный барьер теряет плотность и пропускает бактерии и токсины в кровоток.

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Сохранение целостности этого барьера напрямую зависит от рациона. Его укрепляют натуральные продукты. Ультраобработанная еда и сахар нарушают работу кишечника.

Чтобы исследовать потенциал устриц, команда исследователей проанализировала питательный состав мягких тканей тихоокеанской устрицы. Ученые каталогизировали содержание всех белков, липидов, минералов, полифенолов и каротиноидов. На основе полученных данных им удалось создать экстракт и протестировать его на клетках кишечника человека, имевшего воспаление.

Результаты эксперимента поразили исследователей: экстракт блокировал ключевой сигнальный путь NF-kB, работающий как главный переключатель воспаления и существенно снижал уровень фермента COX-2. Благодаря этому структуру кишечного барьера удалось сохранить даже под действием провоцирующих факторов.

«Насколько нам известно, это первый случай, когда было показано, что ткани устриц оказывают противовоспалительное действие на клетки кишечника», — отметила аспирантка Университета Феррари в Италии Джулия Тринкера.

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Интересно, что для создания экстракта не использовались отборные морепродукты для ресторанов. Сырьем стали отходы отлова из лагуны Сакка-ди-Горо в дельте реки По. Ежегодно около 30–40% местного урожая устриц выбрасывают из-за слишком малого размера, повреждений или товарного брака.

Исследователи сомневались, можно ли так называемые «устричные отходы» использовать для превращения в экстракт. Но когда исследование оказалось удачным, они поняли, что так можно снизить уровень пищевых отходов.

Экстракт из цельных тканей устрицы можно получать без сложной или дорогостоящей очистки. Это делает его доступным для создания нутрицевтиков. Поскольку тихоокеанские устрицы являются наиболее распространенным объектом морской аквакультуры в мире, использование отходов производства даст дополнительный экологический и экономический эффект.

Впрочем, автор исследования призывает оценивать результаты сдержанно, ведь они пока предварительны и получены в лабораторных условиях. Следующими шагами должны стать клинические испытания на людях.

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Чем еще полезны устрицы

Напомним, издание MedicalNewsToday рассказало о пользе и особенностях потребления съедобных морских моллюсков — устриц. Кроме важной экологической роли по очистке воды и фильтрации загрязнений, они являются настоящим «витаминно-минеральным коктейлем».

Устрицы богаты белком, омега-3 жирными кислотами, витамином B12, железом, магнием, калием, селеном и цинком, которые укрепляют иммунитет и поддерживают половую функцию, что делает продукт известным афродизиаком.

Благодаря такому составу устрицы улучшают работу сердца и мозга, состояние кожи, добавляют энергию и укрепляют иммунитет.

В то же время, потребление моллюсков требует осторожности из-за риска аллергических реакций, интоксикации от избытка минералов и риска бактериального заражения при употреблении их в сыром виде.

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