Ученые обнаружили неожиданную связь между употреблением популярного снека и риском деменции

Анализ когнитивного здоровья более двух тысяч взрослых пациентов обнаружил, что увеличение потребления ультраобработанной пищи оказывает непосредственное влияние на ухудшение внимания и повышает риски развития деменции у людей среднего и пожилого возраста. Такой отрицательный эффект возникает даже при добавлении в ежедневное меню всего одной стандартной пачки картофельных чипсов или порции мороженого.

О результатах масштабного медицинского исследования специалистов австралийского Университета Монаша пишет UNILAD.

Воздействие химических добавок на мозг

В ходе тестирования ученые не обнаружили прямую связь между ультраобработанными продуктами и потерей памяти, однако зафиксировали серьезное снижение концентрации. По словам ведущего автора исследования доктора Барбары Кардозо, клинические тесты показали последовательное снижение скорости обработки информации и визуального внимания. Интересно, что участники эксперимента в целом соблюдали здоровую средиземноморскую диету, но полезные продукты не смогли компенсировать вред от фабричной пищи.

Ученая объясняет, что наличие в пище промышленных консервантов и подсластителей указывает на опасные механизмы, связанные с самой степенью обработки. То есть проблема заключается не просто в недостатке здоровой пищи, а в прямом отрицательном воздействии химических добавок на нормальное функционирование нервной системы.

Глобальная угроза здоровью

Проблема чрезмерного потребления фабричных продуктов приобретает масштабы глобальной эпидемии во многих развитых странах. К примеру, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 53% всех потребленных калорий в стране приходится именно на вредную ультраобработанную пищу.

Многие медицинские эксперты уже открыто сравнивают ущерб от такого рациона с последствиями курения. Недавно специалист в области общественного здравоохранения доктор Ван Туллекен публично заявил, что ультраобработанная пища «обегала табак как главная причина преждевременной смерти на планете Земля». Он отметил необходимость приравнять такую пищу к веществам, вызывающим зависимость, ведь она провоцирует не только ожирение, но и длинный список других критических проблем со здоровьем.

Напомним, еще одно исследование показало, что чипсы, сладкие напитки и готовые блюда могут влиять не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние и поведение детей . Такая пища провоцирует тревожность, агрессию и гиперактивность.

