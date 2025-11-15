Ученые обнаружили неожиданный побочный эффект вакцины от COVID-19: в чем он состоит

Ученые обнаружили неожиданный эффект вакцины против Covid-19 / © unsplash.com

Согласно результатам исследования, вакцинированные дети с атопическим дерматитом (экземой) реже болеют другими инфекционными и аллергическими заболеваниями, чем те, кто не получал прививку от коронавируса.

Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое часто предшествует развитию астмы или аллергического ринита. Такие дети обладают повышенной склонностью к респираторным и кожным инфекциям. Новое исследование показало, что вакцинация может не только защитить от COVID-19, но и снизить риск осложнений, связанных с этими состояниями.

Детали исследования

В исследовании приняли участие более 11 500 детей младше 17 лет с диагнозом “атопический дерматит”. Половина получила прививку от COVID-19, другая половина — нет. Команда ученых под руководством доктора Тристана Нгуена сравнила результаты, исключив детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или перенесенной коронавирусной инфекцией.

Результаты оказались обнадеживающими: среди вакцинированных наблюдалось меньше случаев бронхита, отита, пневмонии, кожных инфекций и инфекций верхних дыхательных путей. Также уменьшился риск астмы, контактного дерматита, аллергического ринита и пищевой анафилаксии.

Научные выводы

“Наши результаты свидетельствуют, что вакцинация от COVID-19 может снизить риск прогрессирования атопических и аллергических заболеваний у детей с экземой”, — отметил руководитель исследования доктор Чжибо Ян.

По его словам, вакцинация не только укрепляет иммунитет, но и улучшает качество жизни детей с хроническими кожными заболеваниями.

Эти выводы подчеркивают, что вакцинация против COVID-19 важна не только как защита от коронавируса, но и как дополнительная поддержка иммунной системы детей, подверженных аллергиям и инфекциям.