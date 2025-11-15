- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 444
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые обнаружили неожиданный побочный эффект вакцины от COVID-19: в чем он состоит
Американские исследователи обнаружили неожиданный побочный эффект вакцины от COVID-19 — она может оказывать положительное влияние на детей с атопическим дерматитом. Результаты были представлены на ежегодной конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI-2025) в Орландо.
Согласно результатам исследования, вакцинированные дети с атопическим дерматитом (экземой) реже болеют другими инфекционными и аллергическими заболеваниями, чем те, кто не получал прививку от коронавируса.
Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое часто предшествует развитию астмы или аллергического ринита. Такие дети обладают повышенной склонностью к респираторным и кожным инфекциям. Новое исследование показало, что вакцинация может не только защитить от COVID-19, но и снизить риск осложнений, связанных с этими состояниями.
Детали исследования
В исследовании приняли участие более 11 500 детей младше 17 лет с диагнозом “атопический дерматит”. Половина получила прививку от COVID-19, другая половина — нет. Команда ученых под руководством доктора Тристана Нгуена сравнила результаты, исключив детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или перенесенной коронавирусной инфекцией.
Результаты оказались обнадеживающими: среди вакцинированных наблюдалось меньше случаев бронхита, отита, пневмонии, кожных инфекций и инфекций верхних дыхательных путей. Также уменьшился риск астмы, контактного дерматита, аллергического ринита и пищевой анафилаксии.
Научные выводы
“Наши результаты свидетельствуют, что вакцинация от COVID-19 может снизить риск прогрессирования атопических и аллергических заболеваний у детей с экземой”, — отметил руководитель исследования доктор Чжибо Ян.
По его словам, вакцинация не только укрепляет иммунитет, но и улучшает качество жизни детей с хроническими кожными заболеваниями.
Эти выводы подчеркивают, что вакцинация против COVID-19 важна не только как защита от коронавируса, но и как дополнительная поддержка иммунной системы детей, подверженных аллергиям и инфекциям.