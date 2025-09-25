- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 417
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу кофе, о которой мало кто догадывается
Новое исследование показало, что кофеин помогает людям дольше выполнять сложные задачи, особенно под стрессом.
Новое исследование показало, что кофеин может помогать людям дольше работать над сложными или неразрешимыми задачами, особенно если они недавно испытали стресс.
Работа опубликована в журнале PsyPost.
Кофеин давно известен как стимулятор внимания и бдительности. Ранее исследования на животных показывали, что он уменьшает "бездвижение" во время поведенческих тестов, традиционно используемых для оценки активности антидепрессантов. Теперь ученые проверили, наблюдается ли подобный эффект у людей.
В серии экспериментов приняло участие 329 студентов колледжа Амхерст. Участники получали жевательные резинки с кофеином (40–100 мг) или без него и выполняли задачи, где часть объектов была неразрешима. Исследование измеряло, как долго люди продолжают пробы после того, как решили доступные части задач.
Основные выводы:
Кофеин в дозе 100 мг увеличил настойчивость в задании со скрытыми объектами: время, затраченное на поиск, выросло с 38% до 52%.
Эффект кофеина на упорство усиливался в стрессовых условиях: участники, прошедшие социально оцениваемый холодовой тест, работали дольше и эффективнее.
В нестрессовых условиях кофеин незначительно снижал настойчивость.
Исследователи подчеркивают, что настойчивость – сложное поведение, на которое влияют психологические и физиологические процессы, включая нейромедиаторы (дофамин, норадреналин, аденозин) и гормоны стресса (кортизол).
"Кофеин может повышать способность активно справляться со стрессом и не сдаваться перед трудностями", - отметила автор исследования Сара Тарджен. Она добавляет, что необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы проверить влияние кофеина на другие типы задач и долгосрочные проекты.