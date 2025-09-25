ТСН в социальных сетях

Ученые обнаружили новую неожиданную пользу кофе, о которой мало кто догадывается

Новое исследование показало, что кофеин помогает людям дольше выполнять сложные задачи, особенно под стрессом.

Кирилл Шостак
Кофе

Кофе / © unsplash.com

Новое исследование показало, что кофеин может помогать людям дольше работать над сложными или неразрешимыми задачами, особенно если они недавно испытали стресс.

Работа опубликована в журнале PsyPost.

Кофеин давно известен как стимулятор внимания и бдительности. Ранее исследования на животных показывали, что он уменьшает "бездвижение" во время поведенческих тестов, традиционно используемых для оценки активности антидепрессантов. Теперь ученые проверили, наблюдается ли подобный эффект у людей.

В серии экспериментов приняло участие 329 студентов колледжа Амхерст. Участники получали жевательные резинки с кофеином (40–100 мг) или без него и выполняли задачи, где часть объектов была неразрешима. Исследование измеряло, как долго люди продолжают пробы после того, как решили доступные части задач.

Основные выводы:

  • Кофеин в дозе 100 мг увеличил настойчивость в задании со скрытыми объектами: время, затраченное на поиск, выросло с 38% до 52%.

  • Эффект кофеина на упорство усиливался в стрессовых условиях: участники, прошедшие социально оцениваемый холодовой тест, работали дольше и эффективнее.

  • В нестрессовых условиях кофеин незначительно снижал настойчивость.

Исследователи подчеркивают, что настойчивость – сложное поведение, на которое влияют психологические и физиологические процессы, включая нейромедиаторы (дофамин, норадреналин, аденозин) и гормоны стресса (кортизол).

"Кофеин может повышать способность активно справляться со стрессом и не сдаваться перед трудностями", - отметила автор исследования Сара Тарджен. Она добавляет, что необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы проверить влияние кофеина на другие типы задач и долгосрочные проекты.

