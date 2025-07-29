Ученые обнаружили новую опасность детского ожирения: подробности

Ребенок / © Freepik

Реклама

Ожирение у детей — это не только физическое здоровье. Новое масштабное исследование выявило, что лишний вес в раннем возрасте существенно повышает риск развития тревожных расстройств, депрессии и даже самоубийств.

Об этом пишет Storinka.

Специалисты проанализировали данные почти 7 тысяч детей от 3 до 17 лет, которые проходили лечение от ожирения. Их состояние сравнивали с более чем 34 тысячами лиц, не имевших проблем с весом.

Реклама

Результаты шокировали: среди тех, кто страдал ожирением, чаще фиксировали психические расстройства. Кроме того, за период наблюдения скончались 39 человек из «слабой» группы, средний возраст которых составлял всего 22 года. Причины — болезни сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Значительную роль играет и социальный фактор. Дети с ожирением часто сталкиваются с дискриминацией, провоцирующей хронический стресс, тревожность, заниженную самооценку и депрессию. Это, в свою очередь, увеличивает риск суицидального поведения уже в юношеском возрасте.

Ранее ученые уже связывали ожирение с более короткой продолжительностью жизни. Сегодня же фокус смещается и к психическому здоровью. Эксперты призывают родителей, педагогов и медиков уделять больше внимания как физическому, так и эмоциональному состоянию детей.

Напомним, слышно избиение собственного сердца в ухе — для некоторых людей это не метафора, а тревожная реальность. Речь идет о пульсирующем шуме, проявляющемся как ритмичный гул, стук или свист в такт сердцебиения. По словам медиков, такой симптом может являться признаком ряда заболеваний.

Реклама

Пульсирующий шум встречается примерно у 10% пациентов с тинитусом. В отличие от обычного звона, этот звук имеет четкий ритм, обычно возникает в одном ухе и не сопровождается потерей слуха.