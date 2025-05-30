ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
1116
Время на прочтение
1 мин

Ученые обнаружили новую пользу кофе для организма

Каждый второй человек на Земле выбирает именно чай вместо кофе. Исследователи установили, что кофе оказывает положительное влияние на работу кишечника.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Польза напитка может объясняться антиоксидантами

Польза напитка может объясняться антиоксидантами / © pixabay.com

Утренняя чашка кофе — не только приятный ритуал пробуждения, но и мощный союзник для здоровья вашего кишечника.

О результатах нового исследования пишет The Telegraph.

Эксперты говорят, что регулярное потребление кофе оказывает положительное влияние на микробиом кишечника, способствуя росту полезных бактерий и улучшая общее состояние организма.

Кофе содержит полифенолы, которые действуют как пребиотики — вещества, питающие полезные бактерии в кишечнике. Эти соединения способствуют росту таких бактерий, как Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes и Faecalibacterium, которые ассоциируются с улучшением метаболизма, снижением воспаления и поддержанием иммунной системы.

Одно исследование показало, что у людей, регулярно употребляющих кофе, наблюдается более высокое разнообразие кишечных бактерий, в частности, увеличение количества Alistipes и Faecalibacterium, и уменьшение вредных Erysipelatoclostridium.

Другое из исследований выявило, что у любителей кофе в кишечнике преобладает бактерия Lawsonibacter asaccharolyticus, которая связана с улучшением здоровья сердца, мозга и других органов.

Специалисты рекомендуют употреблять 2-3 чашки черного кофе в день для поддержания здоровья кишечника. Однако важно помнить, что чрезмерное потребление кофеина может иметь негативные последствия, поэтому следует соблюдать умеренность.

Ранее ученые из Амстердама выяснили — регулярное потребление кофе снижает риск старческой слабости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie