Ученые обнаружили новую пользу кофе для организма

Польза напитка может объясняться антиоксидантами / © pixabay.com

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Утренняя чашка кофе — не только приятный ритуал пробуждения, но и мощный союзник для здоровья вашего кишечника.

О результатах нового исследования пишет The Telegraph.

Эксперты говорят, что регулярное потребление кофе оказывает положительное влияние на микробиом кишечника, способствуя росту полезных бактерий и улучшая общее состояние организма.

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Кофе содержит полифенолы, которые действуют как пребиотики — вещества, питающие полезные бактерии в кишечнике. Эти соединения способствуют росту таких бактерий, как Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes и Faecalibacterium, которые ассоциируются с улучшением метаболизма, снижением воспаления и поддержанием иммунной системы.

Одно исследование показало, что у людей, регулярно употребляющих кофе, наблюдается более высокое разнообразие кишечных бактерий, в частности, увеличение количества Alistipes и Faecalibacterium, и уменьшение вредных Erysipelatoclostridium.

Другое из исследований выявило, что у любителей кофе в кишечнике преобладает бактерия Lawsonibacter asaccharolyticus, которая связана с улучшением здоровья сердца, мозга и других органов.

Специалисты рекомендуют употреблять 2-3 чашки черного кофе в день для поддержания здоровья кишечника. Однако важно помнить, что чрезмерное потребление кофеина может иметь негативные последствия, поэтому следует соблюдать умеренность.

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Ранее ученые из Амстердама выяснили — регулярное потребление кофе снижает риск старческой слабости.