Ученые обнаружили, почему неожиданные симптомы бессонницы можно спутать с простудой

Недосып

Лишь одна ночь сна продолжительностью менее шести часов способна ухудшить ваше физическое и ментальное здоровье. Новое исследование с участием 2000 человек показало, как быстро организм реагирует на недосып, какие симптомы появляются первыми и когда наступает пик плохого самочувствия.

Об этом пишет Spiker.club.

Известно, что для нормального самочувствия человеку нужно спать не менее семи часов в сутки, однако каждый третий игнорирует эту рекомендацию. Ученые решили проверить, насколько быстро организм реагирует на нарушение режима.

Результаты исследования показали, что даже одна ночь, когда человек спал менее шести часов, уже приводит к заметному ухудшению самочувствия. Участники эксперимента отмечали снижение как физических, так и умственных способностей на следующий день.

Когда становится хуже

Исследователи также обнаружили, что отрицательный эффект от недосыпания обладает свойством накапливаться. Если человек спит недостаточно несколько дней подряд, его состояние продолжает ухудшаться.

По словам участников, пик плохого самочувствия приходился на шестой день недосыпа подряд. Ученые объясняют это тем, что организм не успевает восстановить силы, а в теле скапливается стресс, истощающий ресурсы.

Самым интересным открытием стало то, что длительное недосыпание проявляется не только усталостью и раздражительностью. Со временем появляются конкретные физические симптомы, которые можно спутать с началом болезни. Среди них:

Боль в теле;

Желудочно-кишечные расстройства;

Респираторные симптомы, такие как боль в горле и насморке.

Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.

Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.