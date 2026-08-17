Ученые обнаружили скрытый фактор высокого давления: почему это важно

Измерение кровяного давления / © Credits

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Исследование международной команды ученых раскрывает третий скрытый фактор появления высокого кровяного давления. Новый подход может кардинально изменить методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Об этом пишет sciencealert.com.

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Взаимосвязь между иммунной системой и артериальным давлением

Высокое кровяное давление или гипертония может быть связано не только с двумя давно известными механизмами. Ученые предполагают, что немаловажную роль в развитии этого состояния может играть еще один фактор.

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В настоящее время медики обычно обращают внимание на две ключевые системы. Первая — симпатичная нервная система, отвечающая за реакцию организма «бей или беги». Вторая — ренин-ангиотензин-альдостероновая система, гормоны которой участвуют в регуляции объема и движения крови.

Впрочем, новое исследование указывает на возможную роль еще одного механизма так называемых путей решения воспаления. Они помогают иммунной системе понять, когда активную воспалительную реакцию необходимо прекратить.

Взаимосвязь между иммунной системой и артериальным давлением уже была известна ученым. Однако исследователи из Австралии и Сингапура пришли к выводу, что механизмы разрешения воспаления могут оказать гораздо большее влияние на развитие гипертонии, чем предполагалось ранее.

Эксперимент с препаратом под названием соединение 17b.

В ходе экспериментов на мышах ученые также опробовали препарат под названием соединение 17b. Он продемонстрировал способность снижать кровяное давление, а также способствовать восстановлению поврежденных из-за хронического воспаления кровеносных сосудов и органов.

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«Это исследование открывает возможность углубить понимание нейроиммунных взаимодействий в случае гипертонии и способствовать разработке терапевтических подходов, направленных одновременно на воспалительные и нервные пути при сердечно-сосудистых заболеваниях», — пишут исследователи в своей опубликованной работе.

Хроническое воспаление развивается, когда иммунная система надолго остается излишне активной и продолжает атаковать организм. Вместо защиты и восстановления тканей такая реакция постепенно начинает наносить вред. В то же время хроническое воспаление связано и с работой симпатической нервной системы и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

В настоящее время противовоспалительные препараты часто действуют путем широкого угнетения активности иммунной системы. Поэтому они могут чрезмерно ослаблять иммунный ответ и одновременно потенциально способствовать повышению кровяного давления.

Новое исследование, таким образом, может стать основой для поиска более точных методов воздействия на воспаление и нервные механизмы, связанные с гипертонией. Соединение 17b действует более целенаправленно. Оно не подавляет иммунную систему, а активирует естественные механизмы разрешения воспаления, которые призваны своевременно прекращать чрезмерную иммунную реакцию.

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Предыдущие исследования продемонстрировали способность этого препарата защищать сердце от повреждений. В экспериментах на мышах соединение влияло на формилпептидные рецепторы (FPR) — своеобразные переключатели на поверхности иммунных и тканевых клеток, передающих сигнал о необходимости завершить иммунный ответ.

У животных с гипертонией применение соединения 17b приводило не только к умеренному снижению давления. Препарат также помогал уменьшить жесткость аорты — главной артерии организма — и сдерживал опасное накопление рубцовой ткани, известное как фиброз, в сердце и почках.

«Эти результаты определяют агонизм FPR как перспективную терапевтическую стратегию снижения кровяного давления и обратного развития реноваскулярного фиброза», — пишут исследователи.

Большинство современных препаратов от гипертонии прежде всего направлены на снижение показателей артериального давления — тех цифр, которые мы видим на тонометре. Таким образом, они помогают защищать органы и снижать риск сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов.

Соединение 17b может оказывать непосредственное влияние на повреждения органов

В то же время результаты экспериментов свидетельствуют, что соединение 17b может оказывать непосредственное влияние на повреждения органов. Потенциально это делает его применение более широким, чем просто контроль проявлений, связанных с высоким кровяным давлением.

«Эти защитные эффекты наблюдались только на фоне умеренного снижения кровяного давления, что дополнительно подтверждает предположение о том, что полезное действие соединения 17b выходит за пределы антигипертензивного эффекта», — пишут исследователи.

Впрочем, важно учитывать, что все эти результаты пока получены только в ходе экспериментов на мышах. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить, будет ли иметь соединение 17b такой же эффект у людей. Тем не менее, сам препарат и механизм его действия демонстрируют значительный терапевтический потенциал.

Ученые не утверждают, что соединение 17b в будущем обязательно заменит нынешнее лекарство от гипертонии. Вместо этого оно может стать вариантом для пациентов, которым не подходят стандартные препараты, или использоваться как дополнительная терапия. В частности, его можно было бы применять для содействия восстановлению поврежденных из-за воспаления тканей и уменьшения фиброза.

Отдельного внимания, по мнению исследователей, заслуживает сам механизм хронического воспаления. Полученные результаты указывают на то, что стимулирование природного процесса, помогающего организму «выключать» воспалительную реакцию, может быть не менее перспективным подходом, чем непосредственное подавление воспаления.

«В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что [соединение 17b] оказывает широкий кардиоренальный и сосудистый защитный эффект, который нельзя объяснить лишь непосредственным снижением кровяного давления, а, вероятно, связанный с прямыми противовоспалительными и тканево-восстановительными механизмами, действующими в пределах сердечно-сосудистой почечной оси», — пишут исследователи.

К слову, ранее британский кардиолог Оливер Сегал назвал восемь неочевидных скрытых причин высокого давления, которое часто называют тихим убийцей: хронический стресс, плохое качество сна и апноэ, избыток кофеина, курение, гормональные изменения, медикаментозная гипертензия из-за приема некоторых лекарств, посменная работа и нарушение циркадных ритмов, социальная изоляция, одиночество, тревога и депрессия.

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