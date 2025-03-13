Ученые обнаружили связь между сексом и риском заболевания раком

Исследователи считают, что установили связь между возрастом, в котором женщины потеряли девственность, и риском развития рака шейки матки.

Об этом пишет Unilad.

Считается, что почти все случаи заболевания вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Исследование, проведенное китайскими учеными, имело целью выяснить, имеет ли возраст, в котором женщина впервые вступила в половой контакт, и количество половых партнеров в течение жизни прямое влияние на риск заболеть раком шейки матки.

Проанализировав генетические данные из базы данных образцов ДНК, исследование показало, что женщины, больные раком шейки матки, потерявшие девственность в возрасте до 18 лет, имели примерно на один процент больше шансов заболеть этой болезнью, чем те, кто имел половые отношения в возрасте 18 лет и старше.

Исследование также показало, что у тех, кто имел половые отношения в возрасте до 18 лет, шансы заболеть раком шейки матки увеличиваются на один процент с каждым годом жизни.

Авторы исследования пришли к выводу, что секс в более раннем возрасте может оказать небольшое влияние на риск развития рака шейки матки. Однако количество половых партнеров, как оказалось, не имеет никакого влияния.

Следует отметить, что существует несколько факторов риска, которые могут повысить вероятность развития рака шейки матки.

И хотя это не всегда можно предотвратить, есть ряд вещей, которые женщины могут сделать, чтобы защитить себя от этого заболевания – это скрининг шейки матки, вакцинация против ВПЧ и практика безопасного секса.

Напомним, врач рассказал о простых проверках в ванной, которые помогут выявить шесть распространенных видов рака. Ранняя диагностика рака может иметь решающее значение для выживаемости больных.

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