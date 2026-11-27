Длительный сон может быть связан с повышенным риском смерти / © Associated Press

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Сон продолжительностью 9 и более часов в сутки связан с более высоким риском преждевременной смерти преимущественно у взрослых с уже диагностированными сердечными болезнями, выступая маркером скрытой уязвимости организма, а не прямой причиной смерти.

Об этом сообщает New Atlas, ссылаясь на исследования.

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Согласно результатам исследования, у взрослых с уже существующими проблемами с сердцем, спящим более девяти часов в сутки, вероятность смерти в течение следующих 15 лет оказалась примерно на 50% выше, чем у тех, кто спит по 7–8 часов.

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Исследователи сравнили данные по национальной статистике смертности, чтобы выяснить, сколько людей умерло до конца 2019 года.

Выяснилось, что за 15 лет почти половина участников опроса умерла, причем каждый шестой случай смерти был связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С учетом таких факторов, как возраст, курение и физическая активность, ученые выяснили, что общий уровень смертности от разных причин среди тех, кто спит 9 часов и более, был на 51% выше по сравнению с теми, кто спит 7–8 часов в сутки. Вероятность смерти именно от сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто спал дольше, была выше на 53%.

Среди участников, спавших 6 или менее часов, не выявили существенной связи с повышенным риском смерти. В то же время у остальных людей, отдыхавших от 6-7 часов в сутки, шансы умереть были самыми низкими среди всех.

Хотя полноценный сон необходим для здоровья, чрезмерно длительный отдых при наличии сердечных заболеваний может являться признаком других проблем со здоровьем, говорят ученые.

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«Наши результаты подтверждают интерпретацию длительного сна скорее как маркера скрытой уязвимости организма, чем как непосредственной причины возникновения проблем со здоровьем», — пояснили ученые.

Напомним, специалисты объяснили, какие изменения на руках и ногах могут свидетельствовать о постепенном угасании организма.

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