Ученые обнаружили витамин, потребление которого вдвое снижает риск смерти

Здоровый образ жизни и питания, обеспечивающий организм витаминами и микроэлементами в достаточном количестве, оказывает бесспорное влияние на долголетие. Американские ученые выяснили, какой витамин снижает риск смерти на 57% и продлевает жизнь.

Ученые установили, что требуемый уровень витамина D в организме имеет непосредственную связь с вероятностью смерти, сообщает The Daily Express.

Исследования были проведены в восьми странах Европы и США с участием более 26 тысяч взрослых старше 50 лет. Исследователи провели метаанализ восьми научных исследований, проведённых в США и государствах Европы. При исследовании влияния витамина D на жизнь и здоровье человека учитывались различные показатели, такие как возраст, пол, группа крови, индекс массы тела, наличие вредных привычек, уровень физической активности. Принимались во внимание анамнез, наличие сопутствующих заболеваний (при наличии более одного заболевания), состояний, которые могут повлиять на смертность, таких как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Исследования показали, что у людей с высоким уровнем витамина D вероятность смерти от каких-либо медицинских причин была на 57% ниже, чем у тех, кто отличался пониженным уровнем этого витамина.

Ученые также установили, что дефицит витамина D связан с повышенным риском инсульта из-за уменьшения объема мозга и развитием старческого слабоумия.

В случае нехватки в организме витамина D, о чем могут сигнализировать боли в мышцах и костях, рахит, ученые советуют принимать минимум 10 мкг витамина D3 в день. А для оптимального здоровья, особенно пожилым людям, следует употреблять большие дозы витамина D – от 25 мкг до 50 мкг.

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