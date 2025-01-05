Ученые объяснили, почему человек имеет разный размер ног: что на это влияет

Почему меняется размер ноги: каковы ключевые факторы такого явления, что с этим можно сделать.
Специалисты медицинского центра "New York Foot and Ankle" провели интересный эксперимент и выяснили, почему у многих людей различается размер стоп. Результаты этого исследования были опубликованы ресурсом "Live Science".
Ученые своим исследованием развенчали миф о том, что люди имеют одинаковый размер стоп. Были проведены самые масштабные исследования на эту тему в США, Великобритании и Китае. Анализы данных показали неожиданный результат – 24% людей имеют разницу между левой и правой стопой не менее 4 миллиметров.
Ранее считалось, что левая нога имела больший размер, потому что на нее значительно выше нагрузки при поддержании равновесия тела. Но британские ученые в 2018 году доказали, что, напротив, 50% женщин и 54% мужчин имеют более длинную правую стопу.
Ученые привели несколько ключевых факторов, влияющих на разный размер стоп:
- у женщин расширение стопы может вызвать беременность;
- наследственность;
- травмы, полученные в детском возрасте;
- длительное ношение гипса;
- всевозможные физические нагрузки, как, например, у артистов балета.
Специалисты говорят, что такая проблема в большинстве случаев решается ортопедической обувью, специальными стельками или вставками. Также можно решить более сложные случаи хирургическим вмешательством.
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