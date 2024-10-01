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Ученые объяснили, почему людям за 50 обязательно нужно пить кофе каждый день

Ученые объяснили, почему людям за 50 обязательно нужно пить кофе каждый день

Как кофе помогает от потери мышц / Фото: Freepik

Утренний напиток может не только бодрить и поднимать настроение, ученые доказали, что он очень полезен для людей зрелого возраста.

Ученые провели исследование и изложили его результаты в журнале Frontiers in Nutrition. Оказывается, люди, которые пьют кофе, защищаются от потери мышечной ткани. Рассказываем, как кофе помогает прекратить процесс потери мышц у людей за 50, какие продукты способствуют наращиванию мышечной ткани.

Как кофе помогает от потери мышц: исследование ученых

С 2011 по 2018 год ученые собрали данные о состоянии здоровья 10 тысяч американцев в возрасте от 50 лет. На основании информации эксперты заключили, что кофе предотвращает развитие саркопении. Это заболевание опорно-двигательного аппарата, из-за которого снижается мышечная масса, сила и работоспособность людей по мере их старения. Ученые доказали, если человек будет пить кофе каждый день, то мышечная масса будет на 15% больше, чем у тех, кто отказывается от напитка.

Какие продукты помогают наращивать мышечную ткань

Эти продукты обязательно нужно включать в рацион всех людей за 50, поскольку в таком возрасте начинается потеря мышечной массы.

  • Яйца. На 100 г яиц приходится 12 г белка. А белок, как известно, это основной строительный материал для всех тканей нашего организма. А яичный желток содержит большую долю полезных ненасыщенных жиров и каротиноидов, которые предотвращают наращивание излишней жировой ткани на теле.
  • Хлеб. Нужно выбирать цельнозерновой хлеб, из ста граммов продукта можно получить 10 граммов белка и кучу углеводов, которые также предотвращают нарастание лишнего жира.
  • Курятина. 100 г куриного филе позволят получить 23 грамма белка, также мясо напитает организм витаминами, фосфором, селеном и цинком.
  • Овсянка, киноа, рис. Цельнозерновые каши помогут улучшить пищеварение и являются источником растительного белка, который поможет в наращивании мышечной массы тела.
  • Лосось. 100 граммов красной рыбы позволит вам получить около 20 граммов белка.
  • Семена и орехи. В 100 граммах арахиса – 26 г белка, в 100 г тыквенных семян – 25 г, в 100 г семян подсолнечника – 23 г.

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