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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Ученые объяснили разное влияние кофе и чая на организм

Эффекты кофе и чая отличаются из-за разного соотношения кофеина и наличия у чая особой аминокислоты — L-теанина, которая смягчает действие стимулятора.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Кофе

Кофе / © pexels.com

Разница между кофе и чаем заключается не только из-за содержания кофеина. Новое исследование указывает на значимость аминокислот.

Об этом пишет IFLScience.

Ученые проанализировали 20 коммерческих сортов чая и обнаружили, что содержание кофеина в них колебалось от 14 до 61 миллиграмма на порцию. Кофе может содержать гораздо больше кофеина, но его количество зависит от сорта и объема напитка.

По данным Вашингтонского университета, двойной эспрессо обычно содержит от 60 до 100 миллиграмм кофеина, тогда как средняя чашка кофе — примерно от 65 до 120 миллиграммов.

Хотя кофе в целом содержит больше кофеина, эта разница не всегда так значительна, как многие ожидают. Ученые считают, что другое соединение, содержащееся в чае, помогает объяснить, почему эти два напитка часто вызывают разные ощущения.

Одним из ключевых ингредиентов является L-теанин — аминокислота, естественным образом содержащаяся в чайном кусте (Camellia sinensis). В природе она встречается относительно редко и содержится преимущественно в чайных листьях и небольшом количестве видов грибов. Кофейные зерна не содержат L-теанина, что делает чай уникальным напитком, одновременно обеспечивающим организм и кофеином, и этой аминокислотой.

Напомним, американская ассоциация сердца обнаружила, что употребление от 2 до 4 чашек кофе в день связано с низким риском преждевременной смерти и улучшением работы сердечно-сосудистой системы.

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