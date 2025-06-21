Ученые определили лучшие и худшие позы для сна

Сон / © Pexels

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Поза для сна является не просто привычной позицией, а важным фактором, влияющим на наше здоровье, качество сна и даже внешний вид. Ученые доказали, что хотя нет одной идеальной позы для всех, некоторые из них более безопасны и полезны, а другие могут негативно влиять на организм. Это связано с различными физиологическими факторами: возрастом, весом, состоянием опорно-двигательного аппарата и даже особенностями сна.

Об этом пишет IFLScience.

Одна из самых распространенных поз — сон на спине. Она позволяет держать позвоночник в правильном положении, что уменьшает риск болей в спине и шее. Также в этой позиции меньше образуются морщины на лице. Сон на спине с поднятой головой может быть полезным при изжоге, ведь так желудочный сок не попадает в пищевод. Однако есть и существенные минусы: из-за гравитации язык и мягкие ткани гортани могут спадать и перекрывать дыхательные пути, что вызывает храп и опасное апноэ во сне — остановки дыхания, которые нарушают нормальный отдых и негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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Сон на боку — лучший вариант для большинства. В этой позе дыхательные пути остаются открытыми, что снижает вероятность храпа и апноэ. Особенно полезно спать на левом боку, так как это способствует правильной работе пищеварительной системы. Согласно исследованиям, сон на боку улучшает работу мозга, помогая ему эффективнее очищаться от вредных веществ, что может снизить риск нейродегенеративных заболеваний. Недостатком этой позы является возможный дискомфорт в плече или бедре, а также напряжение мышц челюсти.

Наименее рекомендуемая поза — сон на животе. Она увеличивает нагрузку на позвоночник, заставляет голову все время поворачивать в сторону, что может вызвать боль в шее и спине. Хотя эта позиция может уменьшать храп, вред от нее значительный, поэтому врачи советуют ее избегать.

Итак, лучше всего выбирать такую позу для сна, которая помогает вам отдыхать и не вредит здоровью. Для большинства людей это сон на боку, но всегда стоит прислушиваться к себе и выбирать комфортное положение.

Напомним, ранее мы писали о том, что как заснуть в жару и эффективные советы, о которых мало кто знает.

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