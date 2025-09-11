Ученые определили любимые блюда, которые повышают риск деменции: что нужно знать

Еда / © pixabay.com

Новое 15-летнее исследование с участием почти 2500 человек в Швеции показало, что употребление большого количества красного мяса и сладких газированных напитков значительно ускоряет развитие хронических заболеваний, в частности, деменции, болезней сердца и сосудов.

Об этом пишет Daily Mail.

Польза здоровой диеты

Участники, придерживавшиеся средиземноморской диеты или диеты MIND (направленная на здоровье мозга), имели значительно меньше хронических заболеваний, чем те, кто имел самый бедный рацион. Ученые пришли к выводу, что правильное питание помогает замедлить процесс старения и накопления болезней, что связано с уменьшением воспалительных процессов в организме.

Средиземноморская диета: богата овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, орехами, бобовыми и полезными жирами (оливковое масло).

Диета MIND: сочетает в себе элементы средиземноморской диеты с подходом DASH, уделяя особое внимание листовой зелени, ягодам и ограничивая жареную пищу, сливочное масло и сладости.

Диета с высоким содержанием красного и обработанного мяса, а также сладких напитков, способствующая воспалению, ускоряла развитие болезней.

Детали исследования и выводы

По результатам исследования, люди с здоровым питанием имели в среднем на две-три хронические болезни меньше по сравнению с теми, кто ел нездоровую пищу. Особенно заметным защитный эффект был для женщин и пожилых людей от 78 лет.

Ученые отмечают, что питание оказывает непосредственное влияние на развитие сердечно-сосудистых и нейропсихиатрических заболеваний, включая деменцию, болезнь Паркинсона и депрессию, но не оказывает значительного влияния на проблемы с суставами, такие как артрит.

Исследование подчеркивает важность здорового рациона для активного долголетия, особенно на фоне того, что неправильное питание и ультраобработанные продукты вызывают эпидемию болезней, связанных с образом жизни.

