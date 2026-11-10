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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Ученые определили самое изнурительное десятилетие нашей жизни: какие это годы

Ученые объяснили, почему сороковые годы могут быть самым изнурительным десятилетием жизни и какие возрастные и психологические факторы влияют на усталость.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Не 20 и не 30 лет: ученые назвали самое изнурительное десятилетие жизни

Не 20 и не 30 лет: ученые назвали самое изнурительное десятилетие жизни / © pexels.com

Самым тяжелым и изнурительным периодом жизни могут быть не подростковые годы или бурная молодость, как считалось ранее, а десятилетия после 40 лет. Именно в это время человек часто сталкивается с сочетанием возрастных изменений организма, повышенной нагрузки на работе и семейных обязанностей.

Об этом пишет польское издание Оnet со ссылкой на объяснение профессора анатомии Мишель Спир из Бристольского университета в Великобритании.

Каждое десятилетие жизни имеет свои трудности

После 40 лет может возникнуть несоответствие между физическими способностями и возрастающими требованиями повседневной жизни. Изменения уровня энергии в сочетании с растущими требованиями работы и семейными обязанностями могут способствовать ощущению истощения.

Многие считают, что самым изнурительным периодом жизни являются подростковые годы — из-за быстрых перемен в нашем теле, стресса в школе и нашего первого романтического опыта — или двадцатые годы, когда мы пытаемся найти свое место. Некоторые говорят, что именно в тридцатые годы появляется страх старения, похмелье продолжается на днях, а впервые появляется боль в спине. Однако научные исследования показывают, что самое сложное время на самом деле не одно из этих десятилетий.

По словам профессора Мишель Спир, специалиста по анатомии из Бристольского университета в Великобритании, сороковые годы могут быть самым изнурительным десятилетием жизни.

Она объясняет, что тогда возникает «разногласие между биологией и требованиями повседневной жизни», что способствует ощущению усталости.

В наши 20 лет мышцы восстанавливаются быстрее, воспалительные реакции более короткие, а выработка клеточной энергии эффективнее. После 40 лет восстановление может продолжаться значительно дольше, поэтому ежедневные вызовы становятся сложнее.

В то же время, работа и семейные обязанности часто становятся более требовательными. Многие занимают более ответственные должности, что связано с большим стрессом и более высокими ожиданиями. Дома супруги, ставшие родителями в тридцать лет, также могут столкнуться с трудностями воспитания своих детей в течение этого десятилетия.

Однако этот период не обязательно означает постоянную усталость. С возрастом обстоятельства и ежедневные обязанности меняются, поэтому количество давлений, которые приводят к истощению, постепенно уменьшается.

Эксперты также отмечают, что уровень энергии индивидуален и зависит от здоровья, жизненной ситуации и ежедневного стресса.

Раньше мы писали, что значит привычка ходить с руками за спиной.

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