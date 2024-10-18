Ученые определили, сколько молока нужно обязательно пить детям каждый день

Молоко – это тот продукт, который необходим всем: и взрослым, и малышам. Ведь один стакан молока обеспечивает 30% суточной нормы кальция, 25% – витамина D, 24% – витамина B, 20% – фосфора и 11% – калия. Эти витамины и минералы очень необходимы для нормального роста и развития малыша. Рассказываем, с какого возраста можно давать детям молоко и другие молочные продукты, сколько необходимо пить в день.

С какого возраста можно давать детям молоко

Для детей до 6 месяцев лучшим питанием считается грудное молоко. По достижении шестимесячного возраста ВОЗ рекомендует постепенно вводить в рацион малыша каши и творожки. А само молоко следует давать детям не раньше восьмимесячного возраста. Этот продукт должен быть адаптирован к детскому организму.

Сколько молока в день нужно давать детям

Канадские ученые определили, что детям дошкольного нужно давать два стакана молока в день. Этот продукт содержит витамин D, помогающий усваиваться кальцию, который необходим для крепости костей. Также этот витамин укрепляет иммунную систему, способствует развитию умственных способностей и защищает от появления сердечно-сосудистых патологий.

В исследовании принимали участие более 1300 детей от 2 до 5 лет. Их родители сообщали, сколько молока употребляют малыши. Во время эксперимента у детей брали кровь на анализ, чтобы определить содержание витамина D. Дети, которые пили больше молока, имели достаточную норму витамина для организма. Их иммунитет был более устойчив к вирусным и респираторным заболеваниям, чем у детей, которые пили менее двух стаканов молока в день.

Американские ученые рекомендуют следующие нормы употребления молока:

детям от 1 года до 2 – 1-1,5 стакана;

от 2 до 4 лет – 2 стакана;

с 9 лет – от 3 стаканов.

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