Ученые определили, сколько мяса нужно есть в день и в неделю: об этом мало кто знает

Если вы хотите быть здоровыми и физически выносливыми, нужно употреблять пищу, из которой организм берет для себя все необходимые питательные вещества. Мясо относится к таким чрезвычайно важным и полезным продуктам. Ведь оно является источником белка, из которого выстраиваются все ткани нашего тела. Ученые не рекомендуют исключать мясо из своего рациона и на это есть несколько важных причин. Рассказываем, какая польза мяса, сколько его нужно есть в день и неделю.

Какая польза мяса, почему его не следует исключать из своего рациона

Ученые отмечают, что мясо содержит животный белок, который необходим нашему организму для надлежащего функционирования. Растительные белки, к сожалению, не имеют такой ценности. Белок, содержащийся в мясе, насыщен витамином В12, цинком и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Эти вещества жизненно необходимы для нашего иммунитета, здоровья мозга, сердца и сосудов. Также животные белки являются структурным элементом всех тканей организма, они, как кирпичики, из которых построено человеческое тело.

Кроме того, мясо является источником железа, необходимого для синтеза красных кровяных телец, которые транспортируют кислород ко всем органам в нашем теле. Также в мясе содержатся незаменимые аминокислоты, защищающие организм от роста раковых клеток.

Самым полезным видом мяса считается белое – курятина, крольчатина, индейка, мясо морепродуктов. Эти виды продукта можно употреблять каждый день, даже если вы соблюдаете жесткую диету. Из красного мяса наиболее полезным будет говядина, приготовленная на пару, открытом огне или запеченная.

Сколько мяса нужно употреблять в день и неделю: исследование ученых

Ученые утверждают, что не обязательно есть мясо каждый день, три-четыре раза в неделю будет достаточно, чтобы обеспечить свой организм надлежащей нормой животного белка.

Если нет никаких противопоказаний, то рекомендуется употреблять 1-2 порции красного мяса в неделю, 120 г за один прием пищи. Например, это может быть стейк размером с ладонь или гамбургер. Что касается белого мяса, то рекомендуется есть не менее 2 порций в неделю, одна порция – это пол куриной грудки или куриная ножка.

В день рекомендуется употреблять 70-120 граммов мяса. Чтобы определить свою норму употребления мяса, нужно знать примерный размер своей ладони. Суточная норма продукта должна быть размером с вашу ладонь, толщиной не более полусантиметра.

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