Ученые определили, сколько сахара нужно добавлять в чай: вы точно будете удивлены

Какая безопасная суточная норма сахара для взрослого человека: рекомендации ВОЗ.
Рассказываем, сколько нужно добавлять сахара в чай, какой вред от чрезмерного употребления продукта.
Сколько сахара можно добавлять в чай: исследование ученых
Голландские ученые провели исследование, в котором приняли участие около трех тысяч мужчин. Ученые наблюдали за их здоровьем в течение 32 лет, чтобы определить, может ли сладкий чай спровоцировать серьезные заболевания.
Участники эксперимента вели разный образ жизни и обладали разнообразными пищевыми привычками. В ходе исследования было обнаружено, что сладкий чай не вредит организму. А вред наносит чрезмерное потребление продуктов, содержащих слишком много сахара. По рекомендациям ВОЗ в день не стоит есть больше 25 г сахара.
Ученые в своем исследовании вывели количество сахара, которое можно добавлять в чай, это 5 г на чашку, что составляет примерно одну чайную ложку.
Какой вред сахара для здоровья человека
- Риск болезней сердца. Чрезмерное употребление сахара и его заменителей может привести к гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.
- Развитие диабета. Есть научные доказательства того, что потребление сахара в больших количествах может увеличить риск развития диабета II типа. Он провоцирует резкое повышение глюкозы в крови.
- Воздействие на здоровье кожи. Чрезмерное употребление сахара провоцирует появление акне, покраснения и высыпания на коже.
- Зависимость. Если есть много сахара, можно сформировать зависимость от самого продукта, а также от разнообразных сладостей.
- Увеличение веса. Чрезмерное потребление сахара может спровоцировать быстрый набор лишнего веса и ожирение. Это в свою очередь станет причиной других проблем со здоровьем – заболеваний сердца и развития диабета.
- Воздействие на уровень энергии и настроение. Сахар может приводить к внезапному подъему энергии и улучшению настроения, но это временный эффект и может изменяться стремительным падением этих показателей.
- Кариес. Сахар является причиной развития кариеса и ухудшения здоровья зубов из-за благоприятной среды для роста бактерий в полости рта.
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