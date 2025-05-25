Ученые определили витамин, который может замедлить старение

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Команда американских исследователей выяснила, что витамин D способен замедлять биологический механизм, связанный со старением.

Об этом сообщает The Washington Post

Исследователи из больницы Brigham and Women’s Hospital, Гарвардской медицинской школы и других университетов исследовали теломеры — участки на концах ДНК, которые называют «биологическими часами», поскольку они сокращаются с возрастом.

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Во время каждого деления клетки теломеры немного укорачиваются. Этот процесс связан со старением, а также с повышенным риском инфекций, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

После четырех лет наблюдения исследователи установили, что люди, которые употребляли витамин D, имели меньшее сокращение теломеров по сравнению с теми, кто получал плацебо — вещество, которое не имеет лечебных свойств.

Участниками этого эксперимента были 900 человек, у которых длина теломер в лейкоцитах была оценена в начале исследования, а также снова через 2 и 4 года.

«Мы считаем результаты многообещающими, но они требуют дальнейшего изучения», — подчеркнула соавтор исследования Джоанн Мэнсон.

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Хотя витамин D может быть полезным, Мэнсон подчеркнула, что он не является панацеей. Существует много хронических заболеваний, которые, кажется, не уменьшаются с помощью добавок витамина D, сказала она.

«Пищевые добавки никогда не заменят здоровое питание и здоровый образ жизни, и мы неоднократно четко давали понять, что основное внимание должно быть сосредоточено на диете и образе жизни, а не на добавках», — сказала она.

Однако Джоанн Мэнсон считает, что целевой прием витамина D может быть полезным для людей с более высоким риском хронических заболеваний, явно связанных с воспалением.

Напомним, исследователи из Гарвардского университета установили, что люди, которые придерживаются диеты с высоким содержанием растительной пищи, цельного зерна и некоторых полезных белков имеют большие шансы сохранять здоровье в возрасте 70-75 лет

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