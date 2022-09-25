Ученые ошеломили: COVID-19 может оставаться в жировых клетках и вызывать новые симптомы

Коронавирус может оставаться в жировых тканях тела человека даже после полного выздоровления.

Исследование провели ученые из Стэнфордского университета. Как стало известно, коронавирус поражает жировую ткань, у которой размножается и вызывает новые симптомы.

Об этом пишет Science.

Чтобы оценить инфекцию SARS-CoV-2 в жировой ткани, ученые провели ПЦР в реальном времени (RTqPCR) для генов SARS-CoV-2 в образцах жировой ткани, легких, сердца и почек в когорте из восьми COVID-19. Был обнаружен РНК SARS-CoV-2 в эпикардиальной (EAT), висцеральной (VAT) и подкожной (SAT) жировой ткани у семи из восьми пациентов со средним значением Ct 33.

Напомним, в ВОЗ заявили, что в мире в скором времени завершится пандемия коронавируса, ведь для этого сложилась наиболее благоприятная ситуация.

В то же время в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине набирает обороты коронавирус. Пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране прогнозируется на начало октября. В ВОЗ прогнозируют дефицит кислорода для тяжелых пациентов.

В какие регионы возвращается масочный режим из-за всплеска коронавируса? Есть ли вакцины от Covid-19?

Читайте также: