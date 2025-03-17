Ученые открыли гениальный способ похудения прямо в ванной

Ученые считают, что прием горячей ванны или душа может сжечь столько же калорий, сколько и занятия спортом.

Об этом пишет Daily Star.

Люди, которые в течение часа купались в воде температурой 40°C, сжигали около 140 калорий, как показало исследование, проведенное учеными. Чтобы добиться таких же результатов с помощью тренировки, нужно пол часа прогуляться, 20 минут поплавать или 15 минут пробежаться или поездить на велосипеде.

А для тех, кто предпочитает душ, 15-минутный душ при той же температуре может сжечь более 300 калорий, что равняется большому хот-догу или большой плитке шоколада. В спортзале эквивалентом будет крутить обруч в течение трех четвертей часа или 40 изнурительных минут на спиннинге или гребном тренажере.

А бесстрашные борцы с лишним весом, смело принимающие холодный душ при температуре ниже 15°C, также могут сбросить калории – и тратить меньше средств на оплату счетов за электроэнергию.

Фирма Plumbworld, занимающаяся производством сантехники, обнародовавшей результаты исследования, заявила: "Исследование, проведенное Университетом Лафборо, показало, что погружение в теплую воду 40°C в течение часа сжигает столько же калорий, сколько 30-минутная прогулка. Большинство людей заходят под душ без раздумий. Но что, если эта ежедневная привычка поможет вам сжечь сотни калорий? По мнению экспертов, правильная температура воды и продолжительность душа могут активизировать обмен веществ в организме, что приводит к сжиганию калорий, сравнимому с легкими физическими упражнениями".

В отчете говорится, что воздействие горячей воды заставляет организм работать активнее, чтобы регулировать ее температуру, что, со своей стороны, сжигает калории.

В нем сказано: "Тем временем холодный душ может ускорить метаболизм, активизируя бурый жир, тип жировой ткани, который сжигает энергию, чтобы согреть тело. По оценкам экспертов, 15-минутный душ при оптимальной температуре может сжечь от 100 до 353 калорий, в зависимости от индивидуального метаболизма".

Напомним, как после похудения снова не набрать утраченные килограммы. Нередко удержать вес бывает сложнее, чем сбросить лишние килограммы.

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