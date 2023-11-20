Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ученые подсчитали, сколько нужно делать упражнения, чтобы "компенсировать" день сиденья

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
966
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ученые подсчитали, сколько нужно делать упражнения, чтобы "компенсировать" день сиденья

Ученые выяснили, сколько времени необходимо делать упражнения после сидячего дня / Фото: pixabay.com

В исследовании приняли участие 44 370 человек.

Учёные выяснили, сколько времени необходимо делать упражнения, чтобы нейтрализовать негативные последствия для здоровья от сидения в течение всего дня.

Об этом пишет Science Alert.

Исследования показывают, что для этого достаточно 30-40 минут нагрузок в день. Именно столько времени "физической активности умеренной и высокой интенсивности" ежедневно — примерно то количество, которое сбалансирует 10 часов сидения на месте, хотя любое количество упражнений или даже просто вставание в определенной степени помогает.

Это основано на мета-анализе, опубликованном в 2020 году, в котором анализируются девять предыдущих исследований, в которых приняли участие всего 44 370 человек в четырех разных странах, имевших ту или иную форму фитнес-трекера.

Анализ показал, что риск смерти среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, возрастает по мере того, как время, затрачиваемое на физическую активность средней и высокой интенсивности, сокращается.

"У активных людей, выполняющих около 30-40 минут физической активности умеренной и высокой интенсивности, связь между длительным сидячим временем и риском смерти существенно не отличается от тех, у кого было мало сидячего времени", — пояснили исследователи в своей статье.

Другими словами, занятия некоторыми достаточно интенсивными видами деятельности – езда на велосипеде, быстрая ходьба, работа в саду – могут снизить риск более ранней смерти до того уровня, который был бы, если бы вы не делали всего этого, сидя без дела.

Хотя мета-анализы, подобные этому, всегда требуют тщательного объединения точек между отдельными исследованиями с разными добровольцами, в разных временных рамках и условиях, преимущество этого конкретного исследования заключается в том, что оно основано на относительно объективных данных, полученных из устройств, носимых, а не на данных, сообщаемых самими людьми.

В то время исследование было опубликовано одновременно с выпуском Глобальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения 2020 года о физической активности и малоподвижном поведении, составленных 40 учеными на шести континентах. Британский журнал спортивной медицины (BHSM) также издал специальное издание, где представлены как исследования, так и пересмотренные рекомендации.

"Как подчеркивается в этих рекомендациях, любая физическая активность имеет значение, и любое ее количество лучше, чем ничего", — сказал исследователь физической активности и здоровья населения Эммануэль Стаматакис из Сиднейского университета в Австралии. "Люди по-прежнему могут защитить свое здоровье и компенсировать вредные последствия отсутствия физической активности".

Исследование, основанное на фитнес-трекерах, в целом отвечает рекомендациям ВОЗ 2020 года, рекомендующим 150–300 минут физической активности умеренной интенсивности или 75–150 минут интенсивной физической активности еженедельно для борьбы с малоподвижным поведением.

Подъем по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, игры с детьми и домашними животными, занятия йогой или танцами, выполнение домашних дел, ходьба и езда на велосипеде – все это рассматривается как способы, с помощью которых люди могут быть более активными. Исследователи говорят, что если вам не удастся сразу же выделить 30–40 минут, начните с малого.

Напомним, ученые доказали, что пожилым людям опасно заводить кошек. Все из-за болезни.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
966
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация