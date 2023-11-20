Ученые подсчитали, сколько нужно делать упражнения, чтобы "компенсировать" день сиденья

Учёные выяснили, сколько времени необходимо делать упражнения, чтобы нейтрализовать негативные последствия для здоровья от сидения в течение всего дня.

Об этом пишет Science Alert.

Исследования показывают, что для этого достаточно 30-40 минут нагрузок в день. Именно столько времени "физической активности умеренной и высокой интенсивности" ежедневно — примерно то количество, которое сбалансирует 10 часов сидения на месте, хотя любое количество упражнений или даже просто вставание в определенной степени помогает.

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Это основано на мета-анализе, опубликованном в 2020 году, в котором анализируются девять предыдущих исследований, в которых приняли участие всего 44 370 человек в четырех разных странах, имевших ту или иную форму фитнес-трекера.

Анализ показал, что риск смерти среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, возрастает по мере того, как время, затрачиваемое на физическую активность средней и высокой интенсивности, сокращается.

"У активных людей, выполняющих около 30-40 минут физической активности умеренной и высокой интенсивности, связь между длительным сидячим временем и риском смерти существенно не отличается от тех, у кого было мало сидячего времени", — пояснили исследователи в своей статье.

Другими словами, занятия некоторыми достаточно интенсивными видами деятельности – езда на велосипеде, быстрая ходьба, работа в саду – могут снизить риск более ранней смерти до того уровня, который был бы, если бы вы не делали всего этого, сидя без дела.

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Хотя мета-анализы, подобные этому, всегда требуют тщательного объединения точек между отдельными исследованиями с разными добровольцами, в разных временных рамках и условиях, преимущество этого конкретного исследования заключается в том, что оно основано на относительно объективных данных, полученных из устройств, носимых, а не на данных, сообщаемых самими людьми.

В то время исследование было опубликовано одновременно с выпуском Глобальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения 2020 года о физической активности и малоподвижном поведении, составленных 40 учеными на шести континентах. Британский журнал спортивной медицины (BHSM) также издал специальное издание, где представлены как исследования, так и пересмотренные рекомендации.

"Как подчеркивается в этих рекомендациях, любая физическая активность имеет значение, и любое ее количество лучше, чем ничего", — сказал исследователь физической активности и здоровья населения Эммануэль Стаматакис из Сиднейского университета в Австралии. "Люди по-прежнему могут защитить свое здоровье и компенсировать вредные последствия отсутствия физической активности".

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Исследование, основанное на фитнес-трекерах, в целом отвечает рекомендациям ВОЗ 2020 года, рекомендующим 150–300 минут физической активности умеренной интенсивности или 75–150 минут интенсивной физической активности еженедельно для борьбы с малоподвижным поведением.

Подъем по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, игры с детьми и домашними животными, занятия йогой или танцами, выполнение домашних дел, ходьба и езда на велосипеде – все это рассматривается как способы, с помощью которых люди могут быть более активными. Исследователи говорят, что если вам не удастся сразу же выделить 30–40 минут, начните с малого.

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