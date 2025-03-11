Ученые подтвердили пользу популярного напитка для здоровья кишечника

Кофе является не только любимым утренним напитком, еще он крайне полезен для здоровья, если правильно его употреблять.

В кофе содержится множество полезных соединений, которые поддерживают умственную активность, снижают воспаление в организме, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают быстро восстановиться после тренировки. А теперь, благодаря результатам нового исследования, опубликованного в журнале "Nature Microbiology", стало известно, что напиток также крайне полезен для здоровья кишечника.

Какие результаты эксперимента

Ученые проанализировали микрофлору кишечника около 23 000 испытуемых, чтобы выявить, как напиток влияет на ЖКТ. Участников исследования разделили на три группы, это:

пьющие менее трех чашек в месяц;

люди, являющиеся умеренными кофеманами, то есть употребляют до трех чашек в день;

активные кофеманы – это те, которые каждый день пьют более трех чашек кофе.

Результаты показали, что люди, которые пили кофе каждый день, имели высокий уровень полезных бактерий в кишечнике. Так удалось установить, что напиток способствует росту микробов в кишечнике и укреплению микрофлоры.

Зачем нужно заботиться о здоровье кишечника

Ученые объясняют, что кишечник играет ключевую роль в поддержании крепкого здоровья. Ведь сбалансированный уровень полезных бактерий укрепляет сопротивляемость организма различным заболеваниям, налаживает процессы пищеварения, снижает риски ожирения и защищает от болезней сердца и сосудов.

К тому же, большая часть иммунных клеток находится в кишечнике, поэтому именно от его должной работы зависит общее состояние здоровья человека. Кроме того, кишечник может снижать уровень воспаления в организме, активировать работу мозга и улучшать когнитивные функции.

Сколько нужно пить кофе, чтобы получать от него только пользу

Кофе содержит полифенолы – природные соединения, способствующие росту полезных бактерий. Одной-двух чашек в день будет достаточно, чтобы стимулировать рост микрофлоры кишечника и поддерживать его здоровье на должном уровне.

Также исследования показали, что молоко и сахар в кофе ни в коем случае не снижают уровень пользы напитка.

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