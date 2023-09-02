Ученые подтвердили популярный миф об антибиотиках

Несмотря на то, что антибиотики ежегодно спасают миллионы жизней, они также могут нанести вред бактериальной системе организма.

Об этом пишет BBC Украина.

Уничтожают ли антибиотики бактерии в организме

Джейм Кинросс, колоректальный хирург из Имперского колледжа Лондона, говорит, что микробиом кишечника – это сложная сеть микробиотических форм жизни в нашем теле.

"Микробиом кишечника играет огромную роль в поддержке нашего здоровья, в частности регулирует иммунную систему и помогает пищеварению. В то же время эксперты утверждают, что антибиотики являются одной из самых больших угроз этим микробиомам", — говорится в сообщении.

В частности, антибиотики, которые используются для лечения бактериальных инфекций, могут уничтожить другие бактерии в нашем организме.

В результате чего ученые бьют тревогу, поскольку растет обеспокоенность последствиями для здоровья все большей зависимости от антибиотиков.

"Антибиотики нарушают сложную экосистему нашего кишечного микробиома, и таким образом подвергают выжившим бактерии на больший риск передать свои резистентные гены патогенам", — говорит Гаутам Дантас, профессор лабораторной и геномной медицины Школы медицины Вашингтонского университета.

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Мы знаем, что чем разнообразнее популяция наших кишечных бактерий – тем лучше. Но каждый курс антибиотиков нарушает эту популяцию, поскольку антибиотики недостаточно специализированы, чтобы уничтожить только патогенные бактерии. Они атакуют все бактерии в нашем кишечнике.

Последствия применения антибиотиков индивидуальны для каждого человека, однако результаты одного курса антибиотиков могут быть необратимыми.

"Некоторые люди очень восприимчивы к повреждению микробиому антибиотиками, и состояние их микробиома резко изменится и никогда не вернется к тому, что было до дозы антибиотика", — говорит Кинросс.

На сегодняшний день ученые все еще исследуют долгосрочные последствия использования антибиотиков для микробиомов наших кишечников.

"Исследования показывают, что прием повторных доз антибиотиков имеет кумулятивный эффект, и влияние также больше, если вы принимаете препараты более широкого спектра действия. Это удивительный эволюционный эксперимент, который мы проводим на себе каждый раз, когда принимаем антибиотик", — говорит Дантас.

Какие еще угрозы несут антибиотики

Кроме того, вследствие длительного применения антибиотиков риск возникновения резистентности.

"Когда популяция бактерий испытывает влияние антибиотиков, те из них, у которых отсутствуют гены устойчивости к антибиотикам, как правило, погибают. Но те бактерии, у которых они есть, — выживут. Таким образом, лекарства активно отбирают микробов, устойчивых к антибиотикам", – указано в сообщении.

По словам профессора эволюции и микробиологии в Оксфордском университете Крэйга Маклина, этот процесс не ограничивается только кишечником.

"Устойчивые бактерии могут мигрировать из кишечника в другие части организма, поэтому происходящее в кишечнике влияет на остальное наше тело", — говорит он.

Возможно ли отказаться от антибиотиков

Для ученых вредное и одновременно спасительное влияние антибиотиков является одной из самых больших загадок.

"Антибиотики — удивительное лекарство, которое спасло миллионы жизней. Оно является очень ценным ресурсом, и их стоит использовать, но мы должны понимать, как его точно направить", — говорит Кинросс.

Ученые сейчас ищут антибиотики, действие которых точнее нацелено на отдельные части организма, а также антибиотики, направленные на конкретные бактерии. Это позволит ученым избавиться только от вредных бактерий и оставить полезные.

Но лучший инструмент, который сейчас есть в нашем распоряжении, говорит Энтони Бакли, доцент микробиологии кишечника в Университете Лидса, – это наше питание.

Как уберечь кишечник

Ученые говорят, лучший инструмент, который сейчас есть в нашем распоряжении – питание.

"Питание является одним из главных факторов формирования человеческого микробиома", – говорит он.

Исследователи группы Университета Лидса за последние два десятилетия проверяли влияние антибиотиков на микробиом.

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"Разнообразие пищи, которую мы едим, обычно связано с большим разнообразием микробов в кишечнике, и особенно положительное влияние имеет клетчатка", — говорит Инес Моура, научная сотрудница факультета медицины и здоровья Университета Лидса, исследующая влияние различных питательных веществ на кишечный микробиом и то, как они могут снизить негативное влияние антибиотиков.

Одним из главных недостатков антибиотиков есть то, что с каждым курсом мы потенциально снижаем способность нашего организма бороться с инфекцией, и, следовательно, увеличиваем свою зависимость от антибиотиков.

"Намного лучше не полагаться на антибиотики, — говорит Кинросс, — вместо этого сосредоточиться на биостойкости нашей внутренней микрофлоры, здорово питаться, особенно в раннем возрасте, поскольку именно тогда антибиотики наносят наибольший вред".

Ранее мы рассказали, что такое аллергия на лекарства и как она проявляется.

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