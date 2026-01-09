Ученые поражены: именно эта группа крови чаще всего встречается среди людей, которые дольше всего живут

Группа крови долгожителей / © pexels.com

В частности, среди людей, которые доживают до солидного возраста, чаще всего встречается первая группа крови — I (0). Исследователи предполагают, что это может быть связано с повышенной устойчивостью к ряду опасных заболеваний.

Статистика свидетельствует: люди с группой крови I (0) в среднем имеют более низкий риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у них реже диагностируется рак поджелудочной железы и желудка.

Одно из возможных объяснений заключается в особенностях состава крови. В носителях первой группы содержится меньше факторов, способствующих образованию тромбов. Поскольку инфаркт миокарда и инсульт чаще всего возникают именно из-за тромбообразования, такая особенность может обеспечивать дополнительный защитный эффект.

Исследование долгожителей, пересекших столетний рубеж

В масштабном исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS Genetics, ученые проанализировали генетические данные около 800 человек старше 100 лет, а также 5400 человек, которым было примерно 90 лет. Результаты показали: вариации в четырех ключевых генах — в том числе и в гене, связанном с группой крови — могут существенно влиять на то, насколько быстро или медленно стареет организм.

Ученые определили биологический предел человеческой жизни

Другие исследования показали: у людей, доживающих до ста лет и более, меньше генов, повышающих риск хронических болезней. Именно поэтому они обычно страдают от меньшего количества серьезных заболеваний по сравнению с теми, чья продолжительность жизни короче.

Почему одни живут дольше других

Ученые пришли к выводу, что секрет долголетия кроется не только в генах. Люди живут дольше, в частности потому, что дольше сохраняют физическое здоровье, однако существуют и другие защитные механизмы старения, которые наука только начинает открывать.