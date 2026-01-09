- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 626
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые поражены: именно эта группа крови чаще всего встречается среди людей, которые дольше всего живут
Современные научные исследования все чаще указывают на связь между группой крови и риском развития заболеваний, непосредственно влияющих на продолжительность жизни человека. Ученые отмечают: не только образ жизни, но и биологические особенности организма могут играть важную роль в долголетии.
В частности, среди людей, которые доживают до солидного возраста, чаще всего встречается первая группа крови — I (0). Исследователи предполагают, что это может быть связано с повышенной устойчивостью к ряду опасных заболеваний.
Статистика свидетельствует: люди с группой крови I (0) в среднем имеют более низкий риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у них реже диагностируется рак поджелудочной железы и желудка.
Одно из возможных объяснений заключается в особенностях состава крови. В носителях первой группы содержится меньше факторов, способствующих образованию тромбов. Поскольку инфаркт миокарда и инсульт чаще всего возникают именно из-за тромбообразования, такая особенность может обеспечивать дополнительный защитный эффект.
Исследование долгожителей, пересекших столетний рубеж
В масштабном исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS Genetics, ученые проанализировали генетические данные около 800 человек старше 100 лет, а также 5400 человек, которым было примерно 90 лет. Результаты показали: вариации в четырех ключевых генах — в том числе и в гене, связанном с группой крови — могут существенно влиять на то, насколько быстро или медленно стареет организм.
Ученые определили биологический предел человеческой жизни
Другие исследования показали: у людей, доживающих до ста лет и более, меньше генов, повышающих риск хронических болезней. Именно поэтому они обычно страдают от меньшего количества серьезных заболеваний по сравнению с теми, чья продолжительность жизни короче.
Почему одни живут дольше других
Ученые пришли к выводу, что секрет долголетия кроется не только в генах. Люди живут дольше, в частности потому, что дольше сохраняют физическое здоровье, однако существуют и другие защитные механизмы старения, которые наука только начинает открывать.