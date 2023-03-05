Ученые предупреждают, что приготовление чая в офисе может быть опасно для здоровья

Офисному персоналу рекомендуют серьезно задуматься о соблюдении гигиены после того, как ученые обнаружили большое количество опасных бактерий во время проверки кухонных предметов общего пользования.

Ученые из Великобритании обнародовали данные нового исследования: перекус в офисной кухне может быть опасным для здоровья. Они представили доказательства наибольшего скопления микробов и бактерий на таких предметах офисного быта, как чайники, дверные ручки, дверцы холодильников и кофемашин, а также кнопки микроволновок.

Об этом пишет ladbible.

Доктор Адам Робертс, микробиолог из Ливерпульской школы тропической медицины и главный исследователь эксперимента, заявил, что по их выводам офисный персонал "не тщательно или вообще не моет руки после посещения туалета".

По его словам, человек, который более восприимчив к инфекции, может заболеть из-за загрязнения.

Доктор Робертс и его команда взяли мазки с поверхностей общей кухни в офисном помещении, а также комнат отдыха и обнаружили несколько типов бактерий, в том числе E.coli – распространенный вид, вызывающий желудочно-кишечные заболевания со смежными симптомами (диарея и мочеиспускательные инфекции).

Ученые также обнаружили на поверхностях офисной мебели и посуде род бактерий pseudomonas, связанный с респираторными инфекциями, и Klebsiella, микроб, распространяющийся через фекалии, который может привести к пневмонии.

Последний обнаружен почти на всех 11 кухонных предметах.

На каждом из них также обнаружили грибковые инфекции – причем "супервиновником" стала дверца холодильника.

Для того, чтобы минимизировать риск подхватить инфекцию в офисе, доктор Робертс предложил простой и действенный способ – как можно чаще мыть руки.

Директор отдела общественного здоровья Уоррингтона и комиссар исследования Тара Радж добавила, что дверные ручки холодильника, кофеварка и чайник оказались предметами с наибольшим скоплением бактерий.

"Главное помнить, что бактерии совершенно невидимы невооруженным глазом, поэтому, хотя эти предметы и чисты на первый взгляд, на самом деле могут быть средой для многих микробов", – говорит специалист.

Исследование было проведено британскими учеными в рамках более широкой кампании Simple Things – программы, направленной на распространение информации о необходимости соблюдения гигиены для уменьшения распространения вирусных заболеваний.

Напомним, что по миру распространяется супербактерия диареи, которая не поддается лечению. По данным Всемирной организации здравоохранения, шигелла убивает около 200 тысяч человек в год.

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