Ученые раскрыли тайну сновидений: что на самом деле влияет на наши сны

Во Франции существует популярный миф: если съесть сыра перед сном, то ночью вас ждут бурные и безумные сновидения. Однако наука указывает на другое: содержание наших снов определяется соединением личностных черт и жизненного опыта.

Об этом сообщает Euro news.

Исследователи из Школы передовых исследований IMT в Лукке подвергли сомнению древнее представление о снах как о случайном побочном продукте работы мозга. Их научная работа свидетельствует о существовании целой системы, на которую влияют наше мышление, эмоции и жизненный контекст.

В рамках исследования было проанализировано более 3700 описаний снов и дневных переживаний. Данные собирали у 287 участников в возрасте от 18 до 70 лет. В течение двух недель добровольцы фиксировали свои впечатления, а ученые параллельно собирали подробную информацию о качестве их сна, особенностях мышления, чертах характера и психологическом состоянии.

Чтобы проанализировать, как участники описывали свою повседневность и сны, ученые применили передовые методы обработки естественного языка (NLP) — одна из разновидностей искусственного интеллекта.

Как характер и события формируют сюжеты

Результаты оказались поразительными: сны имеют четкие закономерности. Они отражают внутренние особенности человека и внешние воздействия. Например, люди, чьи мысли днем часто перескакивают с одной темы на другую, нередко рассказывали об обрывочных снах, где сюжет быстро менялся. А те, кто придает снам большое значение, обычно описывали их как яркие и полностью увлекательные.

Весомую роль играли и внешние события. Согласно исследованию, во время пандемии COVID-19 сны людей становились более интенсивными и часто вращались вокруг тем ограничений и замкнутого пространства. Когда жизнь начала возвращаться к привычному ритму, эти мотивы постепенно исчезали. Это прямо указывает на то, что сновидения адаптируются к нашему психологическому состоянию.

Ученые отмечают, что сны не просто «прокручивают» нашу дневную жизнь, а трансформируют ее. Привычные элементы — рабочие места, больницы или школы — крайне редко появляются во сне как точные копии. Мозг перестраивает их в необычные и часто сюрреалистические сценарии, смешивая разные контексты и точки зрения.

«Наши результаты показывают, что сны — это не просто отражение прошлого опыта, а динамичный процесс, который формируется тем, кто мы и через что нам приходится проходить», — объяснила ведущий автор исследования Валентина Элче.

Кроме того, эта работа продемонстрировала, как искусственный интеллект способен совершить прорыв в изучении сновидений. Современные модели способны анализировать описания снов с точностью, не уступающей оценкам экспертов-людей. Это открывает перед наукой новые горизонты по исследованию сознания, памяти и психического здоровья на больших выборках.

Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.

Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.

