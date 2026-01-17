- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые рассказали, как мозг фильтрует звук собственного храпа
Храпун часто не помнит коротких пробуждений, потому что мозг отфильтровывает собственный звук.
Даже громкий храп не мешает самому храпуну спать. Ученые объясняют, как мозг фильтрует звук собственного храпа и почему посторонние шумы способны его разбудить.
Об этом рассказал врач и стоматолог из Сиднея, Маниш Шах, специалист по проблемам челюстно-лицевого сустава и сна пишет Daily Mail.
Он отмечает, что храпун всегда слышит собственный звук, однако мозг воспринимает его как низкоприоритетный сигнал и не активирует механизм пробуждения.
«Ваш мозг привыкает к собственному храпу и не рассматривает его как угрозу», — пояснил доктор Шах. — «Это явление называется адаптацией или хабитуацией: даже громкий храп не нарушает глубокий сон».
В то же время посторонние или внезапные звуки — стук, падение предмета или грохот на крыше — расцениваются мозгом как «сигналы высокого приоритета» и способны пробудить храпуна. Если же храпун и просыпается, то обычно лишь на несколько секунд и не запоминает момент пробуждения.
Врач также отметил, что храп может быть симптомом более серьезных проблем со сном. В частности, хронический храп может свидетельствовать об обструктивном апноэ сна (OSA) — состоянии, когда дыхательные пути частично или полностью перекрываются во время сна. Это может вызвать остановку дыхания на 10-30 секунд, что повышает риск гипертонии, инсульта и сердечных приступов.
Факторы риска OSA включают: лишний вес, возраст более 40 лет, мужской пол, большой обхват шеи, чрезмерное употребление алкоголя, а у женщин — менопаузу.
Лечение включает изменения образа жизни: похудение, ограничение алкоголя, а также использование медицинских устройств: CPAP — маски для подачи воздуха под давлением, удерживающей дыхательные пути открытыми, или MAD — ортопедического устройства, которое удерживает челюсть и язык в переднем положении, увеличивая пространство в горле.
Доктор Шах подчеркнул, что храп не стоит игнорировать, особенно если он ухудшает сон и приводит к сонливости днем. Своевременное выявление проблемы может сохранить здоровье и улучшить качество жизни.
Напомним, ранее мы писали о том, что как с возрастом меняется сон и что стоит знать, если уже за 40 лет.