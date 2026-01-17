Ученые рассказали, как мозг фильтрует звук собственного храпа

Храп / © iStock

Даже громкий храп не мешает самому храпуну спать. Ученые объясняют, как мозг фильтрует звук собственного храпа и почему посторонние шумы способны его разбудить.

Об этом рассказал врач и стоматолог из Сиднея, Маниш Шах, специалист по проблемам челюстно-лицевого сустава и сна пишет Daily Mail.

Он отмечает, что храпун всегда слышит собственный звук, однако мозг воспринимает его как низкоприоритетный сигнал и не активирует механизм пробуждения.

«Ваш мозг привыкает к собственному храпу и не рассматривает его как угрозу», — пояснил доктор Шах. — «Это явление называется адаптацией или хабитуацией: даже громкий храп не нарушает глубокий сон».

В то же время посторонние или внезапные звуки — стук, падение предмета или грохот на крыше — расцениваются мозгом как «сигналы высокого приоритета» и способны пробудить храпуна. Если же храпун и просыпается, то обычно лишь на несколько секунд и не запоминает момент пробуждения.

Врач также отметил, что храп может быть симптомом более серьезных проблем со сном. В частности, хронический храп может свидетельствовать об обструктивном апноэ сна (OSA) — состоянии, когда дыхательные пути частично или полностью перекрываются во время сна. Это может вызвать остановку дыхания на 10-30 секунд, что повышает риск гипертонии, инсульта и сердечных приступов.

Факторы риска OSA включают: лишний вес, возраст более 40 лет, мужской пол, большой обхват шеи, чрезмерное употребление алкоголя, а у женщин — менопаузу.

Лечение включает изменения образа жизни: похудение, ограничение алкоголя, а также использование медицинских устройств: CPAP — маски для подачи воздуха под давлением, удерживающей дыхательные пути открытыми, или MAD — ортопедического устройства, которое удерживает челюсть и язык в переднем положении, увеличивая пространство в горле.

Доктор Шах подчеркнул, что храп не стоит игнорировать, особенно если он ухудшает сон и приводит к сонливости днем. Своевременное выявление проблемы может сохранить здоровье и улучшить качество жизни.

