Ученые рассказали о диете, которая лечит депрессию: что нужно есть

Диета

Реклама

Ученые из Нью-Йоркского технологического института проанализировали рацион более 22 тысяч человек в США и Корее. Оказалось, что те, кто потребляют достаточно калия, реже страдают депрессией, а дефицит этого минерала связан с ухудшением настроения и повышенным риском психических расстройств.

Об этом пишет Daily Mail.

Для чего нужен калий

Калий является ключевым элементом для работы нервной системы и выработки нейротрансмиттеров «хорошего самочувствия», таких как серотонин и дофамин. Диетолог клиники Кливленда Джулия Зумпано объяснила, что недостаток калия нарушает электрическую систему организма, что может повышать риск депрессии.

Реклама

Какие продукты богаты калием?

Эксперты советуют добавлять в рацион бананы, авокадо, помидоры и шпинат. К примеру, семь бананов, три авокадо или 13 средних помидоров обеспечивают примерно 2,6 г калия в день, что соответствует средней норме потребления.

Для людей, не получающих достаточно калия с пищей, доступны безрецептурные добавки, однако чрезмерное употребление может вызвать гиперкалиемию и проблемы с почками.

Что еще влияет на психическое здоровье

Исследование показало, что в США больший уровень железа и цинка был связан с более низким риском депрессии, в то время как в Корее положительный эффект наблюдался при высоком потреблении натрия и фосфора. Магний и кальций не оказали значительного влияния на настроение.

Диетолог Эбби Шарп подчеркнула, что продукты растительного происхождения и молочные продукты помогают поддерживать нормальный уровень калия и уменьшают потребление ультраобработанных продуктов. Это способствует снижению АД, воспалительных процессов и улучшению общего психического состояния.

Реклама

Напомним, железо в организме человека отвечает за выработку гемоглобина и доставку кислорода ко всем тканям. Его недостаток может привести к железодефицитной анемии, при которой часто появляются озноб, постоянная усталость и другие симптомы.

Дефицит железа наиболее распространен среди микроэлементов в мире — им страдают около двух миллиардов человек. Чаще это встречается у детей и у женщин репродуктивного возраста, особенно во время беременности.

Эта проблема может иметь широкий спектр негативных последствий для здоровья.