Ученые разработали тест для диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях: почему следует принюхиваться

Во всем мире болезнью Паркинсона болеют более 10 миллионов человек. Тест может стать настоящей революцией в выявлении этой тяжелой неврологической болезни. Точность анализа в лабораторных условиях приближается к 95%

Интересная история возникновения теста

72-летняя шотландка Джой Милн, которая до пенсии работала медсестрой, почувствовала, что запах кожи ее мужа ощутимо изменился, а через 12 лет у него обнаружили болезнь Паркинсона, сообщает BBC. "У него появился некий неприятный запах плесени— особенно в районе затылка, плеч, — вспоминает Джой. — И кожа у него совершенно точно изменилась". О том, что странный запах, связан с болезнью Паркинсона, медсестра задумалась, когда пришла на встречу с другими больными с этой болезнью. Джой почувствовала, что от других пациентов исходил такой же запах. Ученые провели эксперимент, и предположения подтвердились — Джой, понюхав 12 футболок, смогла безошибочно определить людей с болезнью Паркинсона.

После этого команда специалистов вместе с Джой разработала простой тест-анализ – мазок кожи, выявляющий болезнь Паркинсона. Ученые исследовали кожный жир, собранный в тех местах, из которых он реже вымывается во время душа, а именно, со спины пациентов. Используя метод взвешивания молекул, они сравнили образцы 79 человек, страдающих болезнью Паркинсона, с контрольной группой, состоящей из 71 здорового человека и обнаружили в образцах более 4 тыс. уникальных соединений, причем 500 из них не отличались между группами.

Тест может помочь установить ранний диагноз

Более ранний диагноз, поставленный благодаря этому тесту означает, что лечение может быть более эффективным. Обычно пациенты часто обращаются к врачам уже на поздних стадиях.Результаты анализа, обычного мазка кожи готовы уже через 3 минуты. Как утверждают разработчики нового теста из Манчестерского университета, клинические испытания нового метода диагностики будут продолжаться до 2 лет, после чего его можно будет широко применять.

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