Ученые развенчали миф о безопасном курении в малых дозах

Даже крайне низкое потребление сигарет — всего 2–5 штук в день — значительно повышает риск инфаркта, сердечной недостаточности и смерти.

К такому выводу пришли ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Джонса Хопкинса, проанализировав данные более 300 тысяч человек из 22 долгосрочных исследований.

Анализ почти двух десятилетий наблюдений показал, что «легкие» курильщики имеют на 50% более высокий риск сердечной недостаточности и на 60% — смерти от любых причин по сравнению с теми, кто никогда не курил.

В то же время, даже через 30 лет после отказа от сигарет опасность остается повышенной, хотя и заметно снижается в первые 10 лет после прекращения курения.

Исследователи отмечают: сокращать количество сигарет бесполезно — важнее полностью оставить как можно раньше. Это единственная стратегия, реально снижающая долгосрочный риск для сердца и сосудов.

Ранее врачи сообщили, что одиночество и стресс официально считаются факторами риска болезней сердца.